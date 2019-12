Eine Million Bäume für den Klimaschutz: radioeins vom rbb plant Aufforstung im Tropenwald (FOTO)

Berlin (ots) - Mithilfe eines Musikalbums plant radioeins vom rbb, im sambischenTropenwald eine Million Bäume zu pflanzen. Ab sofort kann man bei radioeins das"Albaum" vorbestellen - das erste Album, das Bäume pflanzt.Die besten deutschsprachigen Musikerinnen und Musiker haben dafür Songsunentgeltlich produziert bzw. zur Verfügung gestellt: Seeed, Bilderbuch, DieÄrzte, Sophie Hunger, Bonaparte, Judith Holofernes, Thees Uhlmann, Beatsteaks,Die höchste Eisenbahn, Wanda und Ezé Wendtoin. Das "Albaum" enthält auch bisherunveröffentlichte Songs von Dota, Tocotronic, Balbina, 2raumwohnung, Bonaparteund Apparat. Der Trikont Verlag ist als Partner von radioeins ebenfalls pro bonodabei. So kann nach Abzug von direkten Produktions- und Versandkosten sowieSteuern der Verkaufserlös vollständig in Baumpflanzungen investiert werden.Aufforstung in SambiaGepflanzt werden die Bäume im größten Trockenwaldgebiet der Erde, dem Miombowaldin Sambia. Der jahrzehntelange Kupferabbau und die Abholzung des Waldes für dieProduktion von Holzkohle haben große Waldflächen so stark beschädigt, dass siesich nicht mehr alleine erholen können. Nach Ansicht von Klimaexperten sindTropenwälder wichtige globale CO2-Speicher und tragen einen bedeutenden Anteilzum Klimaschutz bei. Werden sie weiter zerstört, steigt zudem die Gefahr vonBodenerosionen und die Artenvielfalt ist bedroht.Die Baumpflanzungen im sambischen Tropenwald organisiert der radioeins Partner"WeForest". Die internationale Naturschutzorganisation verfügt über jahrelangeErfahrung mit nachhaltiger Aufforstung und bezieht die Menschen der Regionintensiv in den Wiederaufbau und Schutz der Wälder mit ein. Sie werden zumBeispiel zu Forstexperten und Bienenzüchtern ausgebildet. Für das "Albaum" vonradioeins ist eine zusammenhängende Aufforstungsfläche vorgesehen. Eineumfassende Dokumentation im Internet, Satellitenbilder und Pflanzberichteinformieren in den kommenden Wochen und Monaten über die Baumpflanzungen."Albaum" finanziert BäumeDie Aktion startete mit einem Tweet von radioeins, der für jeden Retweet diePflanzung eines Baumes versprach. Finanziert werden die Pflanzungen mit dem"Albaum"-Erlös, Spenden und weiteren Aktionen. radioeins möchte insgesamt eineMillion Bäume pflanzen.Das "Albaum" wird ab März 2020 ausgeliefert, ab sofort kann man einen "Baum-Bon"über www.radioeins.de/albaum erwerben. Unmittelbar nach Fertigstellung imFrühjahr wird das "Albaum" an alle Käuferinnen und Käufer des "Baum-Bons"ausgeliefert. Die CD kostet 30 Euro, die Doppel-LP 40 Euro. Mit jeder verkauftenCD sind 26 Bäume finanziert, mit jeder verkauften Doppel-LP sind es 31 Bäume.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth Schwiontek/Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer (at) rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4462284OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell