Baden-Baden (ots) -Der Youtube-Kanal der SWR Unterhaltungshow "Verstehen Sie Spaß?"im Ersten hat die Schallmauer von einer Million Abonnentendurchbrochen. Es ist das erste Mal, dass dies eineröffentlich-rechtlichen Rundfunkmarke in Deutschland auf Youtubegelingt.Für den Sprung über die Millionen-Hürde gibt es eine extraAuszeichnung von Youtube: den "Goldenen Play Button". Bisher haben inDeutschland nur etwas mehr als 200 Kanäle diese Auszeichnungerhalten. "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz trifft mit seinen"Pranks" - neudeutsch für Spaßfilme mit der verstecken Kamera - denZeitgeist und begeistert vor allem junge Nutzerinnen und Nutzer.Fernsehklassiker wird auch auf YouTube zum Millionenhit Bereitsseit 2010 ist "Verstehen Sie Spaß?" bei Youtube aktiv. Zu Beginn ginges ausschließlich darum, Spaßfilme aus dem linearen Fernsehprogrammzweitzuverwerten. Doch längst ist daraus eine integrierteSocial-Media-Strategie erwachsen. Inzwischen verfolgen auch jungeMenschen die Sendung wieder verstärkt linear. SWR UnterhaltungschefinBarbara Breidenbach erklärt: "Wir sind sehr stolz, dass es unsgelungen ist, die älteste deutsche Samstagabendshow so erfolgreichins digitale Zeitalter zu transferieren. Die Angebote im Linearen undim Digitalen ergänzen und befruchten sich gegenseitig. Über denYoutube-Kanal erreichen wir junge Menschen, die teilweise auch wiederdie TV-Show einschalten und diese beispielsweise zusammen mit ihrenEltern anschauen. So ist und bleibt 'Verstehen Sie Spaß?' einöffentlich-rechtliches Unterhaltungsformat für die ganze Familie."Community-Management und Online-Only-Filme überzeugen Die lustigenVideo-Clips sind nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg. SWROnline-Chef Jürgen Ebenau: "Das professionelle Community-Managementist auf YouTube ein entscheidender Erfolgsfaktor. Durch einenintensiven Austausch mit den Nutzern hat unser Social-Media-Team überdie Jahre eine sehr aktive und treue Fan-Gemeinde aufgebaut. Dergroße Erfolg auf YouTube bestätigt den Grundsatz unsererOnline-Strategie: Wir gehen dahin, wo die Nutzer sind." DasSocial-Media-Team von "Verstehen Sie Spaß?" moderiert täglichhunderte von Kommentaren, beantwortet Fragen der Nutzer und reagiertauf Kritik. Neben der intensiven Pflege der Community sorgen auchexklusiv produzierte Inhalte mit Influencern und YouTube-Stars wieJoyce Ilg für Erfolg. Diese Online-Only-Filme sprechen ein neuesPublikum an und begeistern junge Menschen für "Verstehen Sie Spaß?".Die Zahlen bestätigen das eindrucksvoll: Rund 70 Prozent dererreichten Nutzerinnen und Nutzer auf Youtube sind zwischen 13 und 34Jahren alt.Die beliebtesten Filme aus "Verstehen Sie Spaß?" bei Youtube Dererste Film aus der Sendung, den die SWR Onliner auf Youtube stellten,war der "Bär im Porzellanladen" (https://youtu.be/pvfjUZ5KW60). AufPlatz eins der beliebtesten Youtube-Filme aus "Verstehen Sie Spaß?"steht ein Film über eine Sonnencreme "Tiefbraun in 15 Minuten" mitbislang 7,6 Millionen Aufrufen. Ebenfalls sehr erfolgreich lief einPrank mit Luke Mockridge, der bis heute auf 6 Millionen Abrufe kommt.Insgesamt kommen mehr als 200 Video-Clips des "Verstehen SieSpaß?"-Accounts auf mindestens 1 Million Abrufe.40 Jahre "Verstehen Sie Spaß?" Mit Blick auf den 40. Geburtstagder Sendung "Verstehen Sie Spaß" im kommenden Jahr sind mehrereSpecials geplant. Neben einer Reihe neuer Online-Only-Clips, wird esauch einen Messenger-Bot geben und eine "Hall of Fame", in der dieschönsten Filme der vergangenen 40 Jahre gezeigt werden.Link auf den Youtube-Kanal:https://www.youtube.com/user/VSSpassEine Million Abonnenten: Video von Guido Cantz:https://youtu.be/UNuo1dlWAeMSocial Media Accounts von VSSpass:www.facebook.com/vsspass www.instagram.com/vsspasswww.twitter.com/vsspassWeitere Infos zur Sendung unterhttp://x.swr.de/s/verstehensiespassonlineerfolgwww.SWR.de/verstehen-sie-spass. Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell