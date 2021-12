Eine Milliarde Euro Auszahlungen von RWB Private-Equity-Dachfonds an Privatanleger

Oberhaching (ots) -Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG hat im dritten Quartal 2021 einen Meilenstein erreicht: Seit der Gründung im Jahr 1999 hat der Spezialist für Private Equity mit seinen Dachfonds über eine Milliarde Euro Auszahlungen an Privatanleger geleistet."Die magische Marke von über einer Milliarde Euro unterstreicht das Wertschöpfungspotential der Anlageklasse Private Equity und seine Eignung für Privatanleger im Dachfondskonzept", sagt Norman Lemke, Vorstand und Mitgründer der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. "Wie in all den Jahren zuvor auch, sind wir weiterhin bestrebt, mit unseren Beziehungen zu den besten institutionellen Zielfonds und der Entwicklung bedarfsgerechter Anlagekonzepte das Optimum für unsere Anleger herauszuholen", so Lemke weiter.Die RWB rechnet damit, im laufenden Jahr insgesamt über 130 Millionen Euro an Anlegerinnen und Anleger auszuschütten. Die Gesamtauszahlungen werden sich dann auf 1,06 Milliarden Euro erhöhen. Zehn der für 2021 angekündigten 18 Auszahlungen wurden bereits getätigt. Acht RWB Fonds werden noch im Laufe des Dezembers ausschütten.Nur noch bis zum 31. Dezember 2021 können sich Anleger am RWB Direct Return III (kurz für RWB Direct Return III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG) beteiligen. Ab einer Einmalanlage von 5.000 Euro investieren sie dabei in ein bereits zu großen Teilen aufgebautes Portfolio von 14 ausgewählten, institutionellen Private-Equity-Fonds aus Nordamerika und Europa. Das Anlageprodukt kommt ohne branchenübliche Emissionskosten (mit Ausnahme des Agios) aus und sieht eine Investitionsrunde vor. Die Auszahlungsphase beginnt daher bereits ab dem Jahr 2025.Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht mit vergleichsweise niedrigen Zeichnungssummen. Mit rund 140.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.dePressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agOriginal-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell