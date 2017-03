"Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" am Montag, 3. April 2017: Thorsten Legat und Patrick Esume drehen durch (FOTO)

Unterföhring (ots) -Unterföhring, 30. März 2017 - Ausnahmezustand im "Eine Liga fürsich"-Studio: Ex-Fußballer und Dschungel-Absolvent Thorsten Legatnimmt den Wunsch von Moderator Frank Buschmann ("Tu' mir den Gefallenund benimm dich nicht!") zu wörtlich: in der ersten Runde dreht sichalles um Sportlerdüfte und Legat verschüttet unbemerkt jede MengeParfum auf dem Sitzplatz von "Buschi". Dieser reagiert fassungslos:"Wie soll ich mich denn bei dem Gestank noch auf meine Arbeitkonzentrieren?"Und die nächste Eskalation wartet bereits, als es in der nächstenRunde um Spielerfrauen geht: Auf einem Foto entdeckt Legat seinenehemaligen VFL-Kollegen Rob Reekers und flippt daraufhin völlig aus.Aber auch Football Coach Patrick Esume ist auf Krawall gebürstet:"Mein Hauptaugenmerk ist es heute, dem Buschi gehörig auf den Sack zugehen!" Ob ihm das gemeinsam mit Thorsten Legat, Ex-SchwimmstarThomas Rupprath, Olympiasieger Julius Brink sowie den StammgästenPanagiota Petridou und Matze Knop gelingt, sehen Sie am kommendenMontag, 3. April um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und als Wiederholungum 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Und das erwartet die Zuschauer zudem in der vierten Folge "EineLiga für sich": Die sportlich-verrückte Quizfragen thematisierendieses Mal Vereinsmaskottchen und Spielerfrauen. Dabei entbrennteine hitzige Diskussion zwischen Legat und Esume, ob Frauen mitDosenbier ("Blechraketen") authentisch oder unangebracht wirken.Außerdem geht es um die witzigsten Sportlersprüchen, diegefährlichsten Sportarten und im großen Finale geben die TeamkapitäneBrink und Rupprath im Handballtor alles für ihr Team.Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette": ModeratorFrank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams,bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. Inverschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportlichesWissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschickunter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Imgroßen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied einestrapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Versionwird von RedSeven Entertainment produziert.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016). Kontakt fürMedien:Pressekontakt:Consumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell