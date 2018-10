Eine Liebeserklärung an das Leben: Die VIVID Grand Show feiert ihre Weltpremiere in Berlin (VIDEO)

Berlin (ots) -Ein gigantischer Farbenrausch im seit Wochen ausverkauftenFriedrichstadt-Palast: Rund 2.000 Gäste, darunter Lady Kitty Spencer,Barbara Eden und Inka Bause, feierten die glanzvolle Weltpremiere derneuen VIVID Grand Show. Mit Philip Treacy designte der berühmtesteHutmacher der Welt avantgardistische Kreationen für die aufwändigsteShow in Europa. Das Produktionsbudget beträgt zwölf Millionen Euro,so viel wie noch nie.Die neue VIVID Grand Show ist eine Liebeserklärung an das Lebenund überrascht mit überbordenden Sinneseindrücken. Das erste Mal inder 99-jährigen Bühnengeschichte des Palastes verantwortet eine FrauBuch und Regie einer Grand Show. Die Kanadierin Krista Monson lebt inLas Vegas und trug dort als Artistic Director zum langanhaltendenErfolg der Show 'O' des Cirque du Soleil bei: "VIVID hatfuturistische Elemente, ist aber auch nah an der Wirklichkeit. Dasssich das Leben im Bruchteil einer Sekunde ändern kann, ist eineErfahrung, die viele Menschen machen."Oliver Hoppmann, seit 2015 Kreativdirektor des Palastes, ist einerder jüngsten Showmacher in der europäischen Theaterlandschaft.Zusammen mit Krista Monson bildete er als Co-Autor und Co-Regisseurein echtes Dreamteam und koordinierte das internationale Kreativteamaus fünf Zeitzonen.Nach Christian Lacroix, Thierry Mugler und Jean Paul Gaultierkonnte Intendant und Produzent Dr. Berndt Schmidt den begnadetenKopfschmuckmacher Philip Treacy aus London als Design Director undCostume Supervisor verpflichten. Philip Treacy: "VIVID ist dasaufregendste Projekt, an dem ich je beteiligt war. Der Palast gab mirdie kreative Freiheit, an ambitionierten Entwürfen zu arbeiten undbahnbrechende Hüte aus meiner Karriere mit einem neuen, erfahrenerenBlick neu zu formulieren." Unter der Direktion von Philip Treacyzeichnet der in Paris lebende Modeschöpfer, Illustrator undArt-Director Stefano Canulli für das extravagante Kostümdesign aufder größten Theaterbühne der Welt verantwortlich.Für Intendant Dr. Berndt Schmidt ist VIVID auch ein Gegenentwurfzu aktuellen Entwicklungen: "Wir setzen manchen Tendenzen unsererZeit eine Liebeserklärung an das Leben entgegen. Insofern ist VIVIDUnterhaltung auf höchstem Niveau, ohne erhobenen Zeigefinger, aber imKontext der Gegenwart auch nicht unpolitisch." Nicht ohne Grunderstrahlt der von Philip Treacy gestaltete Kopfputz auf demShowplakat in allen Farben des Regenbogens - ein klares Bekenntnis zuRespekt und Offenheit.In der VIVID Grand Show wird die junge R'eye in eine Androidin -halb Mensch, halb Maschine - transformiert. Fremdsteuerung bestimmtihr Dasein, doch die Sehnsucht nach Freiheit bleibt lebendig. EinesTages tanzt sie aus der Reihe. Mit strahlenden Augen sieht sie dieWelt neu, die überwältigende Schönheit der Dinge, die wir oftübersehen. Auf Deutsch bedeutet vivid farbenfroh, leuchtend,lebendig. Das im Shownamen VIVID hervorgehobene Kürzel ID bezeichnetim Englischen die menschliche Identität (identity), die R'eye so sehrzu finden hofft.Auch die rund 20.000 Gäste der vorausgegangenen zwölf Previewsquittierten die VIVID Grand Show mit Jubel und Standing Ovations."Anders als andere Häuser haben wir nicht mehrere Pfeile im Köcher.Wir haben nur diesen einen Schuss. Wenn er sitzt, ist unsere Existenzgesichert, wenn nicht, dann wird's schnell wacklig", so Intendant Dr.Berndt Schmidt, der alle großen Publikumserfolge seit 2008produzierte.Ergänzende Informationen: Die Laufzeit ist für mindestens 12Monate geplant. Tickets sind ab 19,80 Euro inkl. Gebühren unterwww.palast.berlin oder bei der Ticket-Hotline 030-2326 2326erhältlich. Revueshows sind keine Musicals. Ihr innerer Zusammenhangbasiert vornehmlich auf einer bildlichen, nicht textlichenErzählweise. Daher auch perfekt für Gäste ohne Deutschkenntnissegeeignet. Der vollständige Name der Produktion lautet VIVID GrandShow. Bitte beachten Sie die korrekte SchreibweiseFriedrichstadt-Palast. Das ist die ursprünglicheGründungsschreibweise von 1947 (bis Anfang der 1980er), die seit 2014wieder offiziell ist.Bild-Download: http://ots.de/j925iuShow-Trailer (58 Sek.): www.youtube.com/watch?v=0NBqoyxc6EYPressekontakt:André PuchtaDirektor KommunikationDirector of CommunicationsFriedrichstadt-Palast BerlinFriedrichstr. 10710117 Berlin-MitteT +49 30 2326 2-201M +49 175 4319092puchta@palast.berlinwww.palast.berlinOriginal-Content von: Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell