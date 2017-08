Eine Kreuzfahrt - zwei AIDA Schiffe erleben (FOTO)

Rostock (ots) -Ab sofort können AIDA Gäste auf ausgewählten Kreuzfahrten auchSchwesterschiffe, die gleichzeitig im Hafen liegen, erleben. Diekostenlosen Schiffsbesuche bieten den Gästen die Möglichkeit, dieVielfalt der AIDA Urlaubswelt noch näher kennenzulernen: Von derersten Schiffsgeneration, der Cara Klasse, bis zum jüngstenFlottenmitglied AIDAperla.AIDAperla trifft auf ihrer Route im westlichen Mittelmeer in Häfenwie Barcelona, Livorno (Florenz) oder Rom (Civitavecchia) regelmäßigauf AIDAaura oder AIDAstella. Aufgrund der großen Nachfrage bietetAIDA Cruises ab sofort an ausgewählten Terminen Gästen von AIDAauraund AIDAstella Schiffsbesuche auf AIDAperla an.Die Gäste von AIDAperla können im Gegenzug AIDAaura besuchen. Nacheiner persönlichen Begrüßung an Bord durch die Crew lernen die Gästeim Rahmen einer exklusiven Führung durch die öffentlichen Bereichedas Schiff kennen.Seit der Taufe von AIDAperla durch Model und Moderatorin LenaGercke am 30. Juni 2017 bereist das 300 Meter lange und 37,6 Meterbreite Schiff das westliche Mittelmeer. Zu den vielen Highlights anBord gehören der Beach Club unter einem wetterunabhängigen und UVdurchlässigen Foliendom oder das Four Elements mit Wasserrutschen undKlettergarten. Der exklusive Body & Soul Organic Spa begeistert mitverschiedenen Saunen, mehreren Indoor- und Outdoor-Pools, einemTepidarium oder einem Kaminzimmer, die zur vollkommenen Entspannungeinladen. Das Lanaideck mit Infinity Pools, gläserne Fahrstühle, zweiSkywalks, modernste LED-Technik und Flugwerke für außergewöhnlicheArtistenshows und eine interaktive schwebende Kugel für dasEntertainmentprogramm ergänzen das vielseitige Angebot. Neben demKids- und Teens Club gibt es an Bord auch einen Mini Club für dieBetreuung von Kleinkindern ab 6 Monaten.Auf AIDAaura stehen die Schiffsbesichtigungen ganz im Zeichen desAIDA Selection Programms. An Bord genießt der Gast die persönlicheund entspannte Atmosphäre dieser AIDA Schiffsklasse. Das individuellgestaltete Programm nimmt Bezug auf die landestypische Kultur derangesteuerten Destinationen. In den Restaurants gibt es einexquisites kulinarisches Angebot an regionalen Spezialitäten, die aufdie Destinationen abgestimmt sind.Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder aufwww.aida.de. Die Schiffsbesuche sind auf www.aida.de/myaida ganzbequem wie ein Landausflug buchbar.Erste Termine:Datum Wochentag Hafen Schiffe Liegezeit22.08.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAaura 08:00 - 20:00 Uhr22.08.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAperla 08:00 - 20:00 Uhr05.09.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAstella 08:00 - 20:00 Uhr05.09.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAperla 08:00 - 20:00 Uhr06.09.2017 Mittwoch Livorno (Florence) AIDAstella 08:00 - 19:00 Uhr06.09.2017 Mittwoch Livorno (Florence) AIDAperla 09:00 - 20:00 Uhr26.09.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAaura 08:00 Uhr - überNacht26.09.2017 Dienstag Civitavecchia (Rome) AIDAperla 08:00 - 20:00 Uhr29.09.2017 Freitag Barcelona AIDAstella 13:00 Uhr - überNacht29.09.2017 Freitag Barcelona AIDAperla 06:00 - 22:00 UhrPressekontakt:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityAIDA CruisesAm Strande 3d18055 RostockTel. : +49 (0) 381 / 444-8020EMail: presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell