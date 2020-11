München/Wiesbaden (ots) - Zum Einstieg kann die interaktive und multimediale Toolbox "finance explorer" verwendet werden. Soll das erworbene Finanzwissen mit einem Zertifikat bestätigt werden, kommt der "€FDL Finanzführerschein" (€uro Finance Driving Licence) zum Einsatz. Beide Varianten sind seit über einem Jahrzehnt eingetragene EU-Marken und werden von der financial education services GmbH in München auf den Portalen "finanzbildung.de" und "financeexplorer.de" angeboten.Das interessenunabhängige und werbefreie Bildungsangebot hat sich seit vielen Jahren in der Jugendlichen- und Erwachsenenbildung bestens bewährt. Es finanziert sich durch minimale Kostenbeiträge selbst: Bereits ab 3,60 Euro pro Registrierung kann man mitmachen."Lehrer-Online" ist ein Angebot der Eduversum GmbH in Wiesbaden und stellt das führende redaktionell betreute Material- und Service-Portal für Lehrkräfte aller Schulformen und -stufen in Deutschland dar. Lehrer-Online unterstützt Lehrkräfte bereits seit 1998 mit einem qualitativ hochwertigen Internet-Service und kann auf monatlich rund 700.000 Seitenaufrufen verweisen. Das Angebot zur Finanzbildung ist auf lehrer-online.financeexplorer.de (https://lehrer-online.financeexplorer.de/) bzw. auf lehrer-online.finanzbildung.de (https://lehrer-online.finanzbildung.de/) verfügbar.Prof. Dr. Gerhard Weibold und Dipl.-Vw. Rudolf Mayländer, Geschäftsführer der financial education services GmbH: "Das bloße Reden über Finanzbildung ist zu wenig, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Nach den besten Erfahrungen in Baden-Württemberg sind wir zuversichtlich, dass unser Angebot in allen Bundesländern gerne angenommen werden wird."Dr. Silvie Kruse, Bereichsleiterin für Lehrer-Online bei der Eduversum GmbH: "Distance-Learning hat durch COVID-19 einen kräftigen Schub erfahren, und das digitale Lehren und Lernen ist inzwischen eine selbstverständliche, sinnvolle Ergänzung zum Präsenz-Unterricht geworden. Durch unsere Kooperation mit finanzbildung.de möchten wir Lehrkräfte und ihre Lerngruppen mit einem multimedialen Angebot für die Finanzbildung unterstützen."Pressekontakt:Prof. Dr. Gerhard Weibold, gerhard.weibold@finanzbildung.com, +49 160 92069853Dipl.-Vw. Rudolf Mayländer, rudolf.maylaender@finanzbildung.com, +49 152 54969299Dr. Silvie Kruse, silvie.kruse@lehrer-online.de, +49 611 5050 9201Original-Content von: financial education services GmbH, übermittelt durch news aktuell