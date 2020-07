Eine Gewinnserie mit FP Markets

Sydney (ots/PRNewswire) - Während sich die Premier League dem Ende nähert, schaut FP Markets auf seine Rolle im Mittelpunkt der Handlung zurück.Während der Vorhang nach einer weiteren spannenden Fußballsaison fällt, feiert (http://www.fpmarkets.com/) FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) das Ende einer weiteren erfolgreichen Verbindung mit LED-Werbung in der Premier League.EINE GEWINNSERIE MIT FP MARKETSFP Markets verzeichneten in dieser Saison eine unglaubliche Gewinnserie mit dem Logo von FP Markets hinter drei Siegestoren und erreichten ein globales Publikum von Milliarden von Menschen durch die Präsentation des Logos bei den allerersten Premier-League-Spielen, die im Vereinigten Königreich einschließlich des FA-Pokalspiels zwischen Norwich und Manchester United auf frei empfangbaren Fernsehkanälen gezeigt wurden.Die Tore schossen Michael Keane für Everton gegen Norwich (https://twitter.com/Everton/status/1275896966103400454?s=20) , Miguel Almiron für Newcastle gegen Bournemouth (https://twitter.com/NUFC/status/1278393760062341129?s=20) und Luca Milivojevic durch seinen spektakulären Freistoß (https://youtu.be/2mWpPtpsbWM?t=24) für Crystal Palace gegen Bournemouth.Diese triumphale Rückkehr in die beste Liga der Welt fand in einem Jubiläumsjahr für das Unternehmen statt, da es in diesem Jahr auch seinen 15. Geburtstag feiert. FP Markets, das seit 2005 von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) reguliert wird, ist ein weltweit renommiertes Unternehmen in der Branche und seit seiner Gründung der Gewinner von mehr als 40 Auszeichnungen.FP Markets bietet über 10.000 Trading-Instrumente, die Tradern Zugang zu CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) in Devisen (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) , Indexen (https://www.fpmarkets.com/indices/) , Rohstoffen (https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Aktien (https://www.fpmarkets.com/equities/) und Kryptowährungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) , einer der umfangreichsten Produktpaletten der Branche, ermöglichen. Darüber hinaus betreibt FP Markets 8 Plattformen, einschließlich MT4, MT5 und Iress. In den letzten 15 Jahren hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets/) die Erfahrung gemacht, dass die Kombination aus beständig engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit modernsten Plattformen, einer breiten Produktpalette und erstklassigem Kundensupport, die wichtigsten Eigenschaften sind, die seriösen Tradern das Vertrauen ins Trading geben.FP Markets wurde im Mai 2005 gegründet und ist Wegbereiter für das Direct Market Access (DMA) Contracts for Difference (CFD)-Modell in Australien, das eine faire und transparente Preisgestaltung fördert und sich auf die optimale Auftragsausführung für Kunden konzentriert. FP Markets ist nach wie vor bestrebt, DMA-Preise für Produkte bereitzustellen, bei denen eine zentrale Börse vorhanden ist. Für Produkte wie Devisen, bei denen keine zentrale Börse vorhanden ist, bietet FP Markets enge Raw Spreads unter Verwendung von ECN-(Electronic Communication Network)-Preisen.Craig Allison, Head of EMEA bei FP Markets , kommentierte: "Es war eine Ehre und eine Freude, die Branding-Präsenz von FP Markets in solch wichtigen Momenten während der Premier-League-Saison zu erleben und den Gewinnergeist widerzuspiegeln, der unser Unternehmen erfüllt. Es war fantastisch, im Mittelpunkt der Action und Spannung der Premier League zu sein, zumal wir den Fußball als echten Anziehungspunkt für unseren globalen Kundenstamm identifiziert haben, und wir sind sehr daran interessiert, in diesem Bereich eine starke Verbindung aufzubauen und Fußball als Startfläche zu nutzen, um einige unserer Kernwerte als ein Unternehmen zu präsentieren: starke Leistung, Talent und Ausführung - und die Gewinnserie, wenn all diese Elemente kombiniert werden!"Redaktionelle HinweiseÜber FP Markets:- FP Markets ist ein globaler, in Australien regulierter Anbieter von CFDs und Devisen mit einer Branchenerfahrung von mehr als 15 Jahren. - Die Vision des Unternehmens besteht seit jeher darin, für die Kunden die ultimative Trading-Anlaufstelle zu sein, indem die beste Technologie, die beste Produktpalette, die besten Preise und die besten Kundendienstleistungen für diejenigen kombiniert werden, die auf den Märkten traden möchten. - FP Markets bietet bei Devisen äußerst wettbewerbsfähige Interbanken-Spreads bereits ab 0,0 Pips und mit Hebeln von bis zu 500:1. - Unsere Kunden können auch unterwegs von ihren Mobilgeräten aus auf mehreren leistungsstarken Online-Plattformen traden, einschließlich MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader und IRESS. - Der hervorragende mehrsprachige Service des Unternehmens, der an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr (24/5) angeboten wird, wurde von Investment Trends als Heimat für einige der zufriedensten Kunden der Branche anerkannt und hat fünf Jahre in Folge die Auszeichnung für höchste allgemeine Kundenzufriedenheit "The Highest Overall Client Satisfaction Award" erhalten.Weitere Einzelheiten zu unserem umfangreichen Angebot finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1219637/Luca_Milivojevic_Goal.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136925/4663463 OTS: FP MarketsOriginal-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell