Eine Geschichte von zwei Sommer-Blockbustern

Zu Beginn der Pandemie schien es, als gäbe es nur zwei Filme, die die Multiplex-Industrie retten könnten. Disneys (WKN:855686) Mulan war ursprünglich für eine Veröffentlichung Ende März geplant, bis die Kinos im ganzen Land Mitte März schlossen. Der Film wurde für ein Debüt am 24. Juli neu eingeplant. Tenet – das Werk von AT&Ts (WKN:A0HL9Z) Warner Bros. – hielt zunächst an seiner Premiere am 17. Juli fest.

Der Rest der größten Veröffentlichungen des Sommers wurde verschoben bis zum Sommer 2021 oder die Produzenten umgingen das Kino vollständig mit hochpreisigen digitalen Streams.

Als klar wurde, dass AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H) und die übrigen Kinobetreiber des Landes bis Juli nicht öffnen würden, wählten AT&T und Disney andere Wege. Tenet wurde für ein Multiplex-Debüt am 3. September eingeplant. In der Zwischenzeit, am 4. September, wurde Mulan exklusiv für Disney+-Abonnenten verfügbar, die bereit waren, 29,99 US-Dollar für den Zugang per Streaming zu zahlen.

Die beiden Blockbuster werden an diesem Wochenende gegeneinander antreten, aber es handelt sich dabei um zwei grundverschiedene Situationen, in unterschiedlichen Arenen für unterschiedliche Zuschauer.

Screen-Test

Der Schritt von AT&T mit Tenet erscheint im Rückblick ziemlich klug. AMC hat vor zwei Wochen mit der Eröffnung seiner Kinos in den USA begonnen und wird bis zu diesem Wochenende an 70 % seiner US-Standorte Projektoren in Betrieb haben. Die soziale Distanzierung wird die Zahl der Besucher bei jeder Vorführung begrenzen, aber da es keinen wirklichen Wettbewerb gibt, widmen die Multiplex-Kinos den Großteil der Leinwände Tenet. Das wird mindestens bis zum nächsten Monat so bleiben.

Das Vorgehen bei Mulan ist faszinierender. Disney+ ist geradezu durch die Decke gegangen. Der Mediengigant hat inzwischen mehr als 60 Millionen Disney+-Abonnenten erreicht – eine atemberaubende Ausbeute für einen Streaming-Dienst, der noch nicht einmal 10 Monate verfügbar ist. Fast 30 US-Dollar für einen Stream zu verlangen, mag wie ein Raubüberfall erscheinen, aber sie erreichen ein Publikum von eingefleischten Fans und verzweifelten Eltern. Die Leute werden bezahlen, und es ist ja nicht so, dass Disney dreimal so viele Streams für 10 US-Dollar pro Stück verkauft hätte. Mulan wird mit diesem Stunt sein 200-Millionen-Dollar-Produktionsbudget nicht zurückerhalten und sicher rote Zahlen schreiben.

Disney hat dabei zwei Dinge gemacht, die hier als fragwürdig angesehen werden könnten. Das erste war, Mulan nicht im Kino anzubieten, vor allem bei so vielen freien Leinwänden, auf denen sonst nur Tenet laufen würde. Warum bot man nicht den Live-Reboot des animierten Klassikers in den Kinos und zu Hause an, wie Bill & Ted Face the Music am vergangenen Wochenende?

Die andere überraschende strategische Wendung ist, dass Disney jetzt bekannt gegeben hat, dass Mulan Anfang Dezember allen Disney+-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen wird. Es war leicht anzunehmen, dass es irgendwann ohne Aufpreis in den Streaming-Dienst aufgenommen werden würde, aber die Festlegung des Zeitfensters auf nur drei Monate – und die Tatsache, dass dies bereits Tage vor der digitalen Veröffentlichung klargestellt wurde – könnte die potenziellen Verkäufe an diesem Wochenende zunichte machen.

Da Tenet und Mulan in verschiedenen Formaten auf den Markt kommen, dürfte es schwierig sein, einen Gewinner zu ermitteln. Wir werden die Kasseneinnahmen von Tenet für das Feiertagswochenende bis Montag erhalten. Disney wird möglicherweise eine Pressemitteilung darüber herausgeben, wie Mulan sich verkauft, oder auch nicht.

Es muss weder einen Gewinner noch einen Verlierer geben. Sie könnten beide gewinnen. Disney- und AT&T-Aktionäre hätten nichts dagegen, wenn es so kommt.

