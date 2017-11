Eine Frühstücksnation: Deutsche frühstücken gern, aber unterschiedlich / Fünf Frühstücks-Typen in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutschen sind sich weitgehend einig: Ohne Frühstück geht esnicht. 86 Prozent geben an, unter der Woche regelmäßig zu frühstücken- selbst wenn es nur unterwegs ist. Das ergab eine aktuelleforsa-Umfrage im Auftrag von Holiday Inn Express®. Weniger Einigkeitbesteht hingegen bei den Frühstücksvorlieben. 30 Prozent derDeutschen frühstücken am liebsten süß, 27 Prozent bevorzugen esdagegen deftig und pikant. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick -und die fünf Frühstücks-Typen, die sich dahinter verbergen.Frühstück - die wichtigste Mahlzeit des Tages? Laut eineraktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von Holiday Inn Express wollen dieDeutschen nicht auf eine stärkende Mahlzeit am Morgen verzichten. Nur14 Prozent der Befragten gaben an, unter der Woche meist gar nicht zufrühstücken. Die erste Mahlzeit des Tages erfreut sich größterBeliebtheit - selbst wenn morgens kaum Zeit für ein ausführlichesFrühstück in den eigenen vier Wänden bleibt: 18 Prozent gaben an, anWochentagen meistens unterwegs oder bei der Arbeit zu frühstücken.Nicht ganz so eindeutig verteilt sind die Frühstücksvorlieben derDeutschen. An der Frage "Schoko-Croissant oder Käsestulle" scheidensich die Geister. Während 30 Prozent ein süßes Frühstück bevorzugen,essen 27 Prozent morgens lieber deftig und pikant."Für die große Mehrheit der Deutschen ist das Frühstück festerBestandteil der Morgenroutine", sagt Mike Greenup, Vice PresidentBrand Management Holiday Inn Express. "Daher ist unser ExpressStart[TM] Frühstück direkt im Zimmerpreis inbegriffen. Wir beiHoliday Inn Express wissen, worauf es unseren Gästen ankommt -deshalb wurde das Angebot auch so zusammengestellt, dass für jedenFrühstücks-Typen etwas dabei ist." Wie unterschiedlich dieGeschmäcker der Deutschen tatsächlich sind, zeigt die Typologie derFrühstücker:Das Sweetheart: süß, süß und nochmal süß30 Prozent der Deutschen frühstücken am liebsten süß und sinddamit echte Sweethearts. Für diesen Frühstückstyp ist einZuckerschock Teil des Morgenrituals. Croissant mit Nutella oderMarmelade, Brötchen mit Honig, Schoko-Frühstücksflocken, dazu Kakao -könnte Aufstehen schöner sein?Der Sonnenschein: deftig und pikant27 Prozent der Deutschen frühstücken am liebsten deftig undpikant. Weil der "Sonnenschein" gern die Wahl hat, wird seinFrühstückstisch mit einer bunten Kollektion aus Brötchen, Wurst undKäse gedeckt. Eine solide Basis für den Tag - mit einer Extraportionguter Laune.Der Frühaufsteher: gesund und kalorienarmDer Tag des Frühaufstehers beginnt im Morgengrauen. Und inLaufschuhen. Bevor er am Frühstückstisch Platz nimmt, ist die ersteFitness-Einheit schon erledigt. Vollkornbrot mit körnigem Frischkäseund Gurke, oder vielleicht doch das selbstgemixte Müsli mit frischenFrüchten? Bei 18 Prozent der Deutschen kommt morgens Gesundes undKalorienarmes auf den Teller, so die Studie im Auftrag von HolidayInn Express.Die Schlafmütze: Kaffee onlyWer zu den 14 Prozent zählt, die zum Frühstück morgens nur Kaffeetrinken, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Typ Schlafmützezuzuordnen: Ist die erste Tasse erstmal geleert, fährt der Kreislauflangsam hoch. Noch zwei, drei weitere Becher und der Tag kann -allmählich - beginnen.Der Senkrechtstarter: Frühstück? Welches Frühstück?!Frühstück? Nicht notwendig. Auf nüchternen Magen lässt es sich ambesten denken. Und wenn sich gegen Mittag der erste Hunger meldet,ist die To-do-Liste bereits halb abgearbeitet. So effizient das auchklingt, beliebt ist dieses morgendliche Hungern in Deutschland nicht:Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, am liebsten gar nicht zufrühstücken.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHFrank BökerTel. +49 (0)30-726 146-748E-Mail: ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell