Mainz (ots) -Samstag, 27. Oktober 2018, 18.45 UhrErstausstrahlungDer österreichische Spielfilm "Lina" aus dem Jahr 2017 erzählt dieGeschichte einer jungen Frau im Wien der Jahrhundertwende. 3sat zeigtden auf der Biografie der Wienerin Lina Loos basierenden Spielfilm amSamstag, 27. Oktober 2018, um 18.45 Uhr im Rahmen seines Thementags"Wien um 1900" in Erstausstrahlung.Wien, 1902: Im Kreis um den Literaten Peter Altenberg (GerhardRühmkorf) lernt die junge Schauspielschülerin Carolina Obertimpfler(Sarah Born) den Architekten Adolf Loos (Johannes Schüchner) kennenund heiratet ihn. Loos hat moderne, aber strikte Vorstellungen vomLeben, und Lina fühlt sich bald bevormundet. Hinzu kommen ihreGefühle für den freiheitsliebenden Heinz Lang (Benjamin Muth). Immermehr an sich und an ihrer Ehe zweifelnd, geht sie eine Beziehung mitihm ein. Vorlage für den Film von Walter Wehmeyer, Christine Wurm, W.A. Scherlofsky und Tino Ranftl (Drehbuch: Wehmeyer, Wurm,Scherlofsky, Ranftl und Brigitte Benesch) war das Leben und Wirkender Schauspielerin und Feuilletonistin Lina Loos, geboren 1882 alsCarolina Catharina Obertimpfler in Wien.Außerdem zeigt 3sat an seinem Thementag "Wien um 1900" um 12.40Uhr die Dokumentation "Die nackte Wahrheit", die anOriginalschauplätzen von Kunstskandalen erzählt, die Maler wie GustavKlimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka auslösten. Um 13.20 Uhr folgtdie Dokumentation "Begierde und Sehnsucht - Arthur Schnitzler". Wiekein anderer wusste Schnitzler die besondere Umbruchzeit derJahrhundertwende in Worte zu fassen. Zeitgleich mit Sigmund Freudthematisierte er in seinen Werken Sexualität und Tod. Und um 20.15Uhr zeigt 3sat mit "Klimt" den wohl bekanntesten Film deschilenischen Regisseurs Raúl Ruiz. Die Geschichte beginnt im Wien desJahres 1918 am Totenbett des österreichischen Jugendstilmalers GustavKlimt (John Malkovich). Als ihn der Freund und Künstler Egon Schiele(Nikolai Kinski) besucht, lässt Klimt sein Leben Revue passieren.