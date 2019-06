Eine Frage der Züchtung / Nur gesunde Bienen sind fleißige Honigsammler - Hygieneverhalten schützt das Bienenvolk

Bonn (ots) - Die Bienenzucht ist ein wesentlicher Bestandteil derBienenhaltung. Zu den Zuchtzielen zählen verbesserte Sanftmut,besserer Wabensitz, höhere Schwarmtätigkeit und gesteigerterHonigertrag. In den letzten Jahrzehnten hat auch die Zucht aufKrankheitsresistenz an Bedeutung gewonnen. Die besondere Biologie derHonigbiene bestimmt dabei die Verfahren der Zucht.Im Mittelpunkt der Züchterarbeit stehen die Bienenkönigin undderen Eigenschaften. Der Zuchtwert einer Königin wird überLeistungsprüfungen ermittelt und in einer Datenbank erfasst. Imkeroder Züchter können so gezielt "gute" Königinnen oder neues,geeignetes Zuchtmaterial, z. B. Königinnenlarven oder jungeunbegattete, begattete oder künstlich besamte Königinnen oderDrohnensperma auswählen. Aufgrund des weltweiten Handels hat dieFrage nach der Übertragung von Krankheitserregern durch Zuchtmaterialeine besondere Bedeutung. Eine vertikale Übertragung von Viren durchkontaminiertes Sperma oder infizierte Eier und sexuelle Übertragungist ein besonderes, bisher unterschätztes Problem in der Bienenzucht.Soziale ImmunabwehrDie Fähigkeit Krankheiten abzuwehren, hängt bei Bienenvölkern instarkem Umfang von deren Hygieneverhalten gegenüber geschädigter Brutab. Denn wie bei allen Wirbellosen fehlt der Biene ein adaptivesImmunsystem. Stattdessen erfolgt die Krankheitsabwehr im Individuumüber das angeborene Immunsystem (innate immunity) und auf Volkebeneüber die sogenannte soziale Immunabwehr. Völker, die auf eingesteigertes Hygieneverhalten gezüchtet wurden, zeichnen sich durcheine gute Erkennung und Entfernung von Larven aus, die z. B. anAmerikanischer Faulbrut erkrankt sind oder durch Virusinfektionengeschädigt sind.Ein wichtiges Zuchtziel besteht deshalb in einem gesteigertenHygieneverhalten der Völker. Genomische Marker fürKrankheitsresistenz oder Varroatoleranz sollen helfen, bei der Bienedie molekulare Selektion auf diese Merkmale zu etablieren.http://ots.de/3LOPXdHinweise für die RedaktionDer Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt dieführenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika undBiologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. Die23 Mitgliedsunternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung undVermarktung dieser Produkte aktiv und repräsentieren dabei mehr als95 % des deutschen Marktes. Der BfT ist korporatives Mitglied imVerband der Chemischen Industrie (VCI), im Weltverband derTiergesundheitsindustrie (HealthforAnimals) und im europäischenVerband der Tiergesundheitsindustrie (AnimalhealthEurope).Pressekontakt:Weitere Informationen erteilt der Bundesverband für Tiergesundheit,Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14, 53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell