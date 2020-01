Eine Frage der Perspektive / Kommentar zur Bloomberg-Innovationsstudie von Stefan Reccius

Frankfurt (ots) - Angela Merkel kann stolz nach Davos reisen. Pünktlich zumKlassentreffen der Elite aus Politik und Wirtschaft, dem Weltwirtschaftsforum,hat der Datenanbieter Bloomberg Deutschland zum Innovations-Weltmeister gekürt.Im "Bloomberg Innovation Index 2020" hat die Bundesrepublik Südkorea von derSpitze verdrängt. Das ist aller Ehren wert, zumal die Bloomberg-Ökonomen nichtim Verdacht stehen, der Bundesregierung Gefälligkeitsgutachten auszustellen.Doch blenden lassen sollte man sich davon nicht.Innovation, das klingt nach Fortschritt und Wohlstandsversprechen. Aber auchreichlich unspezifisch. Für Bloomberg ist es ein Sammelbegriff aus siebenKategorien. Dass Deutschland in der Summe vorn liegt, verdankt es vor allem dreiKategorien: Bei Hightech-Dichte und Patenten sieht Bloomberg Deutschland aufRang 3. Die Deutschen sind hervorragend darin, brillante Ideen zu Papier zubringen. Nur, und das bleibt in dem Ranking außen vor: Es hapert an derKommerzialisierung, an Wagniskapital ebenso wie an Gründergeist. LautKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist die Zahl der Unternehmensgründungenseit Jahren rückläufig. CSU-Politiker fordern jetzt einen Innovationsfonds mitstaatlich garantierter Verzinsung von zwei Prozent. So ehrenwert die Idee, sodurchsichtig ihr Antrieb: Sie wollen die Deutschen nicht etwa zu einem Volk derUnternehmer machen, sondern die Sparweltmeister vor den Nullzinsen retten. Dasist nicht die Mentalität eines Innovations-Champions.Bloomberg adelt die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe. Doch der um sichgreifende Protektionismus setzt der weltgewandten Industrie zu. Ein wesentlicherTeil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, weiterer Ausweis vonInnovationskraft, ist in der Autobranche gebündelt, die mit Milliarden zukaschieren versucht, dass sie die Mobilitätswende verschlafen hat. EinKlumpenrisiko, auch in Sachen Innovation.Nichts sagt die Studie darüber, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit bestellt ist.Kaum irgendwo zahlen Unternehmen so viel für Strom. Die Steuerlast wird durchdie halbherzige Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags kaum geringer. DerFachkräftemangel ist ein Standortrisiko. Und in Sachen öffentliche Infrastrukturwie schnelles Internet in der Breite rangiert Deutschland unter ferner liefen.Sagt nicht Bloomberg, sondern: das Weltwirtschaftsforum in seinem jüngstenGlobal Competitiveness Report. Da ist Deutschland auf den siebten Platz derwettbewerbsfähigsten Länder zurückgefallen. Es ist alles eine Frage derPerspektive.(Börsen-Zeitung, 21.01.2020)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4497511OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell