Eine Foolishe Betrachtung: Die größten Verlierer der Oktoberkrise des Dow

Weitere Suchergebnisse zu "Dow-Dupont":

Der Oktober war ein hässlicher Monat für die Börse, und die Anleger wurden daran erinnert, wie schnell gute Zeiten zu schlechten werden können. Bis Ende des Monats fiel der Dow Jones Industrial Average um fast 1.350 Punkte, verlor mehr als 5 % und verzeichnete die schlechteste Monatsperformance seit Januar 2016.

Doch eine wichtige Sache, die die Investoren bei der Beobachtung wichtiger Richtwerte verstehen sollten, ist, dass diese Werte nie das Verhalten aller Komponenten genau widerspiegeln. Obwohl der Dow nur 30 Aktien hat, bewegen sie sich selten im Gleichklang. Neun Aktien haben diesen Monat sogar an Boden gewonnen. Aber die folgenden vier — IBM (WKN:851399), Caterpillar (WKN:850598), DowDuPont (WKN:A2DN8H) und Home Depot (WKN:866953) — haben alle 15 % oder mehr eingebüßt.







Alle diese Aktien hatten Probleme, die sie besonders schwer getroffen haben. IBM war nicht in der Lage, seine Wachstumsmotoren trotz zahlreicher Versuche wieder in Gang zu bringen. Die Investoren befürchteten, dass Home Depot mit seinen Konkurrenten Probleme haben würde, da höhere Zinsen den Immobilienmarkt belasten. Unterdessen haben sowohl Caterpillar als auch DowDuPont Druck von Handelsspannungen und steigenden Rohstoffkosten verspürt, und es ist unklar, ob eines dieser Probleme in naher Zukunft erfolgreich gelöst wird.

Trotz des starken Rückgangs ist hier die Quintessenz, dass es sich die Investoren nicht leisten können, während einer Krise in Panik zu geraten. Gelegentliche Abschwünge wie diese werden vorkommen, und einige einzelne Aktien werden noch größere Verluste erzielen. Auf lange Sicht liefern erfolgreiche Unternehmen ihren Aktionären jedoch solide Renditen, und es ist wichtig, langfristig orientiert zu sein, um deine Entschlossenheit zu bewahren und mit deinem strategischen Plan für dein Portfolio auf Kurs zu bleiben.

Angst vor einem Bärenmarkt? Die Börse ist seit neun Jahren im Aufwind. Kommt nun endlich die Baisse? In unserem brandneuen Bericht erfährst du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Denn wenn du erfolgreicher investieren möchtest, musst du wissen, wie du auch Baissezeiten gut überstehst. Für ein kostenloses Exemplar dieses neuen Berichts klicke einfach hier.



The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Short Februar 2019 $185 Calls auf Home Depot und Long Januar 2020 $110 Calls auf Home Depot. The Motley Fool empfiehlt Home Depot.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 05.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.