Eine Flugplanänderung im Jahr 1988 zeigt die Möglichkeiten der Aktienmärkte in den kommenden Jahrzehnten

in den letzten Wochen habe ich für eine Reise Flüge nach Asien recherchiert. Dabei bin ich über eine Jahreszahl gestolpert, die mich wirklich zum Grübeln gebracht hat. Es handelt sich dabei um das Jahr 1988.

In diesem Jahr hat zum ersten Mal eine westeuropäische Airline, Finnair, einen Direktflug nach China angeboten. Ich finde das ziemlich unglaublich. Damals gab es bereits große Farbfernseher, Handys und Computer, aber es war bis zu dieser Flugeinführung für keinen Westeuropäer möglich, sich einfach in ein Flugzeug direkt nach China, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, zu setzen. Heute gibt es von Europa aus jeden Tag Dutzende Direktflüge, und eine Vielzahl chinesischer Städte wird angeflogen.

Was das für mich in Kompaktform zeigt, ist, dass sich die Welt in den letzten 30 Jahren grundlegend verändert hat. China ist dafür ein faszinierendes Beispiel. Im Jahr 1988 betrug das Bruttoinlandsprodukt Chinas 312 Mrd. US-Dollar, letztes Jahr waren es über 12 Billionen US-Dollar. Die Wirtschaftskraft Chinas hat sich um das 39-Fache gesteigert.

In Deutschland hat sich natürlich weniger getan, aber auch der DAX ist heute kaum wiederzuerkennen. Er dümpelte im Jahr 1988 um die Tausendermarke.

Wieso sollten die nächsten Jahrzehnte nicht erneut riesige Veränderungen bringen? Und wieso sollte das nicht von einem Aufwärtstrend des Aktienmarktes begleitet sein? Mich jedenfalls macht es für die Zukunft enorm optimistisch, daran erinnert zu werden, wie viel Wohlstand in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurde. Die ersten Passagiere auf einem Direktflug von Westeuropa nach China haben Geschichte geschrieben, aber es war nur ein Anfangskapitel.

