Eine Fettleber kann man wieder loswerden - ohne Medizin (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Etwa ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland hat eine Fettleber. Meistenstritt sie zusammen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes auf. Eine Behandlung mitMedikamenten gibt es bisher nicht, trotzdem kann man eine Fettleber loswerden -mit einer Änderung des Lebensstils. "Die Leber verzeiht uns viel", betontProfessor Dr. Ali Canbay, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologieund Infektiologie der Universität Magdeburg, im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber". "Sie ist das Organ in unserem Körper, das sich am besten regenerierenkann."Wer zu viel wiegt, sollte zuerst Übergewicht abbauen. Dabei wird man automatischauch Bauchfett los. Wichtig ist, sich viel zu bewegen. Am besten hilftAusdauersport gegen das Leberfett - zum Beispiel Walken, Schwimmen oderRadfahren. "Nach gut 30 Minuten werden die Fettspeicher in der Leber angezapft",erklärt Professorin Dr. Elke Roeb, Gastroentologin und Hepatologin amUniversitätsklinikum Gießen. "Deshalb ist es wichtig, dass man auch mindestensso lange am Stück Sport macht." Und nicht zuletzt leistet auch die Ernährungeinen wichtigen Beitrag dazu, das Leberfett wieder loszuwerden. RaffinierteKohlenhydrate wie Weißmehl oder Nudeln sollte man durch die Vollkornvarianteersetzen. Zudem sollte man mit Fruchtzucker zurückhaltend sein. Obst und Gemüsesollte man nur in Maßen essen, auf Softdrinks, Fruchtsäfte und Süßigkeitenbesser verzichten. Ausführliche Informationen zum Thema finden Leserinnen undLeser im neuen "Diabetes Ratgeber".