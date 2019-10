Eine Ernährungsberatung kann beim Abnehmen helfen

Baierbrunn (ots) - Wer mit seinen Abnehm-Versuchen bisher keinenErfolg hatte, könnte von einer Ernährungsberatung profitieren. "WennSie übergewichtig sind, viel Bauchfett und vielleicht Typ-2-Diabetesin der Familie haben, nehmen Sie am besten so früh wie möglich eineErnährungsberatung in Anspruch", sagt Dr. Astrid Tombek,Ernährungswissenschaftlerin und Diabetesberaterin am Diabetes ZentrumMergentheim, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Beachten sollteman, dass Ernährungsberater in Deutschland keine geschützteBerufsbezeichnung ist. Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschusseneine Ernährungsberatung aber nur, wenn der Berater einabgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung hat - etwazum Diätassistenten - und von einem Berufsverband zertifiziert ist.Der Hausarzt und der Diabetologe helfen bei der Suche, ebenso dieKrankenkassen. Die Ökotrophologen und Ernährungsberater bietenebenfalls Suchmöglichkeiten auf ihren Internetseiten. Worauf bei derErnährungsumstellung besonders geachtet wird, richtet sich nach derSituation des Patienten. An erster Stelle geht es deshalb um eineBestandsaufnahme, zum Beispiel mithilfe einer Analyse der Blutzucker-und Blutfettwerte beim Arzt. Zusätzlich führt man als Patient einausführliches Ernährungsprotokoll, denn die Essgewohnheiten spielennatürlich eine besonders wichtige Rolle. Aus diesen Daten gehthervor, an welchen "Schrauben" gedreht werden kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.diabetes-ratgeber.netOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell