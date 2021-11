Eine Erfolgsgeschichte: Lidl und Bioland weiten Zusammenarbeit langfristig aus / Lidl und Bioland blicken auf drei erfolgreiche Jahre zurück

Bad Wimpfen (ots) -Doppelt so viele Bioland-Produkte wie zu Beginn der Kooperation: Lidl und Bioland feiern das dreijährige Jubiläum ihrer Zusammenarbeit und bauen das Angebot heimischer Bioland-Produkte innerhalb des Bio-Sortiments gemeinsam weiter aus. Nach der Einführung der ersten Bioland-Produkte wie Äpfel oder Gartenkräuter im November 2018 führte der Lebensmittelhändler nur zwei Monate später schon über 50 Produkte der Eigenmarke "BioOrganic" mit dem Bioland-Markenzeichen im Sortiment. Mittlerweile können Lidl-Kunden aus rund 100 heimischen Bioland-Produkten in verschiedenen Warengruppen wählen, darunter zahlreiche Molkereiprodukte sowie Obst- und Gemüseartikel. Darüber hinaus wurde das Bioland-Sortiment auch um Kartoffelsnacks, Eier sowie verschiedene Mehlprodukte erweitert. Alle Bioland-Produkte bei Lidl entsprechen den sieben Bioland-Prinzipien und stammen damit aus einer nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft."Wir prüfen kontinuierlich, wie wir unser Sortiment mit unserem Partner Bioland erweitern können. Dazu tauschen wir uns auch mit potenziellen neuen Bioland-Lieferanten aus verschiedenen Regionen in Deutschland aus. Bis 2025 wollen wir 10 Prozent des Festsortiments als Bio- oder Bioland-Lebensmittel anbieten, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl in Deutschland. Aktuell sind in allen über 3.200 Lidl-Filialen dauerhaft rund 350 Bio-Artikel erhältlich, die durch wechselnde Aktions- und Saisonprodukte in Bio(land)-Qualität ergänzt werden.Attraktive Perspektiven für Kunden und ErzeugerAufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit der letzten drei Jahre haben Bioland und Lidl frühzeitig die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit gestellt und ihre Kooperationsvereinbarung nun langfristig verlängert. Durch die Verlängerung unterstreichen beide Partner ihren Willen heimische Bioland-Lebensmittel für Millionen von Verbrauchern leicht zugänglich zu machen. Gleichzeitig ermöglicht die langfristige Partnerschaft Landwirten und Produzenten die Umstellung ihres Betriebs auf Bioland-Kriterien und dauerhaft sichere Absatzmöglichkeiten zu fairen und wertschätzenden Erzeugerpreisen."Die erfolgreiche Partnerschaft mit Lidl ist ein zentraler Baustein für Bioland, um die Nachfrage nach Bioland-Produkten weiter auszubauen und neue Kundengruppen zu erreichen. Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass Lidl ein fairer Partner auf Augenhöhe ist, der die Interessen unserer Erzeuger ernst nimmt und gemeinsam mit uns sein Sortiment weiterentwickelt. Das ist ein wichtiger Baustein für die Ökologisierung unserer heimischen Landwirtschaft. Denn es geht weiter darum, die nationalen und europäischen Bio-Zielmarken zu erreichen. Wir alle - Erzeuger*innen wie Verbraucher*innen - können mit dem Umstieg auf Bio zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen beitragen", sagt Jan Plagge, Präsident Bioland e.V.Weitere Informationen zur Kooperation mit Bioland finden Sie unter www.lidl.de/bioland.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell