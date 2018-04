Eine Entwicklung, die die erneuerbare Energie beschleunigen könnte

Fossile Brennstoffe werden in naher Zukunft nicht verschwinden. Um den Strombedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken, wird jedoch zunehmend auf erneuerbare Energien zurückgegriffen, um die Lücke zu schließen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) entfielen 2016 fast zwei Drittel der weltweiten Nettokapazitätserweiterungen auf erneuerbare Energien, zu denen Solar-, Wind-, Wasserkraft- und Geothermieenergie gehören. Während im Jahr 2016 Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 26 Gigawatt (GW) stillgelegt wurden (31 GW netto), kamen netto 74 GW neue Photovoltaikleistung und 52 GW Netto-Windkraft hinzu. Diese sauberen Brennstoffquellen sollten sich bei potenziell teuren Vorabinvestitionen langfristig mit deutlich niedrigeren Kilowattstundenkosten (kWH) auszahlen.

Die IEA ist in Sachen nachhaltige Energie weiterhin optimistisch. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Wachstum von 2016 bis 2022 von weltweit 920 GW Strom aus erneuerbaren Energien geschehen wird. Und unter der Annahme, dass die Regierungspolitik in Ländern wie China und Indien Wachstumshindernisse beseitigt, geht die IEA davon aus, dass das Wachstum der erneuerbaren Energien auf bis zu 1.150 GW steigen könnte.

Doch nicht nur der Abbau von Wachstumsbarrieren könnte die Nachfrage nach Ökostrom in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen. Stattdessen sollten sich die Investoren bei Bitcoin, Ethereum und anderen abbaubaren Krypto-Währungen dafür bedanken, dass diese den Vorstoß zu erneuerbaren Energiequellen vorangetrieben haben.

Krypto-Währungen wie Bitcoin und Ethereum benötigen viel Strom

Während es eine Handvoll Möglichkeiten gibt, wie Krypto-Währungstransaktionen in einem Blockchain-Netzwerk validiert werden – Blockchain ist das digitale, verteilte und dezentralisierte Verzeichnis, das für die transparente und unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen verantwortlich ist – gibt es zwei Methoden, die dabei vorherrschen. Dies sind das Proof-of-Work-Modell und das Proof-of-Stake-Modell.

Beim Proof-of-stake-Modell werden Transaktionsvalidierungspflichten – d.h. die Sicherstellung, dass eine virtuelle Münze nicht zweimal ausgegeben wurde und dass eine Transaktion wahr und korrekt ist – zufällig an Mitglieder vergeben, die einen Anteil an einer bestimmten Kryptowährung besitzen. Je mehr virtuelle Token ein Mitglied besitzt und je länger es diese Token besitzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es über das Proof-of-Stake-Modell ausgewählt wird, um Transaktionen zu validieren. Nach der Validierung und dem Hinzufügen einer Gruppe verifizierter Transaktionen (bekannt als Block) zur Blockchain wird der Einzelne mit den gesamten Gebühren aus den geprüften Transaktionen belohnt.

Das Proof-of-Work-Modell funktioniert ganz anders. Beim Proof-of-Work konkurrieren Krypto-Währungs-Miner, die nichts anderes sind als Menschen mit leistungsstarken Computern und Servern, um komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, die ein Ergebnis der Verschlüsselung sind, die zum Schutz von Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk verwendet wird. Die erste Person oder das erste Unternehmen, die diese Gleichungen löst und einen Block von Transaktionen validiert, erhält eine „Blockprämie“. Diese Belohnung wird in virtuellen Token der zu prüfenden Kryptowährung ausgezahlt. Beispielsweise ist eine Blockprämie für Bitcoin, die wertvollste digitale Münze der Welt, derzeit 12,5 Bitcoin Token wert. Bei einem Wert der virtuellen Währung von etwa 8.000 Dollar pro Token sind das 100.000 Dollar für die Validierung von Transaktionen. Nicht schlecht!

Aber es können große Kosten entstehen. Das Proof-of-Work-Modell ist sehr energieintensiv. Man stelle sich vor, Dutzende, Hunderte oder vielleicht Tausende von Servern mit Grafikprozessoren oder ASIC-Chips (Application Specific Integrated Circuit) zu verbinden, um Krypto-Währung zu gewinnen. Das verbraucht nicht nur außerordentlich viel Strom, sondern erzeugt auch viel Wärme. Große Mining-Projekte benötigen oft Kühlsysteme, um eine Überhitzung der Anlagen zu vermeiden. Das kann die Stromrechnung ins Astronomische treiben. Daher sind die Stromkosten sowie die Umgebungstemperatur einer Mining-Anlage von Bedeutung.

Können Krypto-Währungen nachhaltige Energie populärer machen?

Kein Wunder, dass etwa 70 % der weltweiten Krypto-Währungsindustrie in China angesiedelt ist, das für seine relativ niedrigen Stromkosten bekannt ist. China ist auch der „unangefochtene Marktführer für erneuerbare Energien“, so die IEA. Für China werden zwischen 2017 und 2022 insgesamt 363 GW erwartet, bei Aufhebung der erwähnten staatlichen Hürden sogar 464 GW.

Natürlich ist China nicht gerade freundlich gegenüber Krypto-Währungen eingestellt. Man hat sich dazu entschlossen, die inländischen Krypto-Währungsbörsen und die ersten ICOs (im Wesentlichen IPOs für digitale Währungen) vom Netz zu nehmen, und hat Krypto-Mining-Betrieben gezielt den Strom abgedreht. Das hat die Mining-Projekte gezwungen, über China hinaus nach billigem Strom und einem geeigneten Klima zu suchen. Viele finden in Nordeuropa ein freundschaftliches Zuhause. Während Europa durchschnittlich 0,11 Dollar/kWh an kommerziellen Stromkosten hat, liegen die kommerziellen Strompreise laut Reuters in Schweden, Norwegen und Island bei jeweils 0,065 Dollar/kWH, 0,071 Dollar/kWH bzw. 0,08 Dollar/kWH. Vor allem ist das Klima geeignet.

Das in Vancouver, B.C., ansässige Unternehmen HIVE Blockchain Technologies ist ein solches Mining-Unternehmen, das derzeit seine Aktivitäten in Schweden und Island ausbaut. HIVE hat kürzlich angekündigt, seine Energiekapazität in Schweden auf 17,4 Megawatt (MW) auszuweiten, wobei die verfügbaren Mittel bis September 2018 auf 26,8 MW erhöht werden sollen. Zusätzlich kaufte HIVE Blockchain vor etwa vier Wochen das Rechenzentrum Kolos Norway AS in einem Cash & Stock Deal.

Aber nicht nur Mining-Unternehmen profitieren von billigem Strom aus erneuerbaren Energien. Es könnte sich tatsächlich als eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen Krypto-Bergbaubetrieben und Energieversorgern herausstellen. In Norwegen stammen 99 % der Stromerzeugung aus Wasserkraft. Im benachbarten Schweden stammen 40 % des Stroms aus Wasserkraft, weitere 40 % aus Kernkraft. Reuters stellt fest, dass die dominierenden staatlichen Versorgungsunternehmen in jedem Land, Vattenfall in Schweden und Statkraft in Norwegen, den Strombedarf von Krypto-Mining-Betrieben als Chance für Wachstum erachten. Obwohl der Kryptowährungsabbau nur einen kleinen Teil ihres Gesamtgeschäfts ausmacht, hat er sicherlich das Potenzial, sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber für diese und andere Versorgungsunternehmen zu entwickeln.

Ein Gedanke für den Hinterkopf

Andererseits müssen Investoren aber auch bedenken, dass Krypto-Währungs-Mining nur möglich ist, wenn sich virtuelle Token-Preise lohnen. Im Moment ist der Abbau von Bitcoine, Ethereum und anderen virtuellen Währungen für HIVE Blockchain und andere Bergbauunternehmen steuerlich sinnvoll. Allerdings waren die Margen im Dezember 2017 deutlich höher. Sollten Bitcoin und andere virtuelle Währungen weiter fallen, könnten die Mining-Margen sinken und die Stromnachfrage der Bergbauunternehmen abnehmen, was sich negativ auf Energieversorger und Ökostromunternehmen auswirken könnte.

Wird das passieren? Kann keiner wissen. Krypto-Währungen sind noch weitgehend unreguliert und werden ständig von der emotionalen Entscheidungen der Kleinanleger vorangetrieben. Bei minimaler Beteiligung institutioneller Investoren und stückweiser Regulierung wird eine außergewöhnlich hohe Volatilität erwartet.

Angesichts der Tatsache, dass pures Hoffen und grundloser Optimismus keine tragfähige Investitionsstrategie ist, würde ich damit warten, den Krypto-Mining vorerst als langfristigen Wachstumstreiber für die Branche der erneuerbaren Energien zu bezeichnen. Allerdings sollte man die Entwicklung sicherlich im Auge behalten.

