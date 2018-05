Eine Entscheidung für den Patienten / BGH lässt Barmenia Krankenversicherung abblitzen - Einzelimportierte Medikamente fallen nicht unter die deutsche Arzneimittelpreisverordnung

München (ots) - Der Bundesgerichtshofs (BGH) hat heute dieRevision der Barmenia Krankenversicherung a.G. zurückgewiesen und dasUrteil des Oberlandesgerichts Dresden im Verfahren gegen dieStadt-Apotheke Freital bestätigt. Damit fallen auch in Zukunfteinzelimportierte Medikamente nicht unter die deutscheArzneimittelpreisverordnung.Die Stadt-Apotheke Freital hatte 2013 das Krebsmedikament Kadcyla- das damals noch nicht am deutschen Markt erhältlich war - über dieilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG, München,importiert. Die Barmenia befand den Preis im Vergleich zumEinkaufspreis für zu hoch und klagte. Apotheke und ilapo müssten sichan die deutsche Arzneimittelpreisverordnung halten. Für denGroßhandel gelten danach die folgenden Regeln: Er erhält einenFestzuschlag von 70 Cent und einen proportionalen Zuschlag vonhöchstens 3,15 Prozent vom Herstellerabgabepreis, allerdings nachoben durch 37,80 Euro begrenzt. Das Landgericht Dresden hatte derKrankenversicherung Recht gegeben. Das Oberlandesgericht Dresdenschloss sich dagegen der Argumentation der Apotheke an und kassiertedas Urteil der unteren Instanz wieder ein."Der BGH hat heute nicht nur im Sinne der Apotheken und Importeurevon Medikamenten entschieden, sondern vor allem auch für Patienten,die an seltenen und /oder schweren Krankheiten leiden und für dieimportierte Arzneien oft eine überlebenswichtige Frage sind", erklärtSabine Fuchsberger-Paukert, Geschäftsführerin der ilapoInternationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG.Über ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KGDie 60er Jahre in München: Deutschland und seine Wirtschaftboomen, viele Gastarbeiter kommen ins Land. Die InternationaleLudwigs-Apotheke in München reagiert auf deren Wünsche und bietetihnen die vertrauten Arzneimittel aus ihren Heimatländern an. Ausdiesen bescheidenen Anfängen entwickelt sich ein weltweit agierendesUnternehmen. Im Mai 2006 wird das Großhandelsgeschäft aus derInternationalen Ludwigs-Apotheke ausgegliedert. Die InternationaleLudwigs-Arzneimittel (ilapo) wird gegründet.Bereits seit 50 Jahren beliefert die ilapo nicht nur deutsche,sondern auch internationale Kunden mit Arzneimitteln, die imjeweiligen Land nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen und überdie Regelversorgung nicht beschafft werden können. Dazu gehörenbeispielsweise knappe Impfstoffe oder Krebsmedikamente. Mit 40 hochspezialisierten Mitarbeitern und Pharma-Experten versorgt ilapo über50 Länder mit knapp einer halben Million Arzneimittelpackungen proJahr. Über 1.500 Apotheken bundesweit nutzen die ilapo Datenbank undkönnen so die Verfügbarkeit von über 7.000 rechtlich geprüftenProdukten mit tagesaktuellen Preisen und Lieferinformationen direktam Verkaufstisch einsehen.ilapo ist professioneller Partner für den Import und Export vonArzneimitteln, die aus über 30 Ländern bezogen werden. Bei dertäglichen Arbeit vereint das Unternehmen ein zertifiziertesQualitätsmanagementsystem mit einer hervorragenden Produktauswahl undeinem umfassenden Service. ilapo übernimmt ab Bestellübermittlung fürihre Kunden alle Prozesse, von der Prüfung rechtlicher Vorschriftenüber die sorgfältige Auswahl und Kontrolle sicherer Bezugsquellen unddie Wahl der passenden Transportart bis hin zur Zollabwicklung beiEin- und Ausfuhr von mehr als 750.000 Arzneimitteln. Als Spezialistund zuverlässiger Partner bei bestehenden Versorgungslücken inDeutschland sucht ilapo nach passenden Alternativen im Ausland undträgt somit dazu bei, Patienten zu versorgen und Therapielücken zuschließen. Auch bei der Beschaffung von Referenzmedikamenten istilapo ein erfahrener Ansprechpartner. Die ilapo beliefert Apotheken,Tierärzte und pharmazeutische Großhändler.Pressekontakt:wordstatt GmbHDagmar Metzgerinfo@wordstatt.deTel.: +49-89-61424210Tel.: +49-89-35775790Original-Content von: ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell