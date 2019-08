Eine Einladung ist keine Zweiladung / Berliner Unsitten bringen Gastgeber zur Verzweiflung / Artikel im Diplomatischen Magazin als Basis für TV-Sendung

Berlin (ots) - Am Montag, dem 5. August 2019, um 18:15 Uhr strahltder Hauptstadtsender "TV Berlin" ein halbstündiges Interview mit demJournalisten Ewald König aus, dem langjährigen Autor einer Kolumne im"Diplomatischen Magazin". "Eine Einladung ist keine Zweiladung" istder Titel des Artikels, der bei Veranstaltern und Gastgebern vonEmpfängen und Sommerfesten in Berlin Furore machte, weil er den Nervtraf. TV-Berlin-Moderator Peter Brinkmann lud Ewald König in seineSendung "Aus dem Bundestag" ein und befragte ihn über dieaufgespießten Berliner Unsitten.Im Folgenden der Artikel mit dem Titel "Eine Einladung ist keineZweiladung" / Berliner Unsitten bringen Gastgeber zur Verzweiflung:Eigentlich ist es ja ganz einfach: Wird man eingeladen, sagt manzu oder sagt ab. Sagt man zu, sollte man auch hingehen. Undumgekehrt: Ist man nicht eingeladen, sollte man auch nicht hingehen.So ist das in Paris, in London, in Wien und anderswo.Nur in Berlin gilt das faktisch nicht. Die diversen Sommerfeste,die in diesen Wochen den Terminkalender von Very Important Personsund Not So Very Important Persons füllen, werden dafür wiedergenügend Belege liefern.Wer in Berlin Gastgeber eines großen Empfangs oder eines gesetztenDinners ist, muss sich auf vieles gefasst machen. Er muss wissen,dass hier geschriebene und ungeschriebene Regeln gerne missachtetwerden. "Das ist echt berlinspezifisch", lassen verzweifelteGastgeber wissen, "und wird immer schlimmer!"Typisch für Berlin ist demnach:1. Szenario: Man wird eingeladen, meldet sich an - und erscheintnicht. Gastgeber rechnen in Berlin mit einer No-Show-Quote, also demAnteil der Nichterschienenen, von 25 Prozent, Tendenz deutlichsteigend. Möchte man also ein Event für 500 Gäste veranstalten, lädtman mindestens 1.000 Personen ein. Davon wird die Hälfte verhindertsein und absagen. Aber statt der 500 kann der Gastgeber durchaus 700Personen auf die Gästeliste setzen, da er sich darauf verlassen kann,dass 200, die ihr Erscheinen zugesagt haben, ohnehin nichtauftauchen.Besonders peinlich ist das Nichterscheinen von Gästen beigesetzten Essen. Bleiben an der Tafel Stühle frei, fällt das auf dieInstitution zurück, die der Gast repräsentiert. Und zu Recht vermisstder Gastgeber jegliche Wertschätzung. Chronische Nichtkommer solltenaber wissen, dass sich ihr Verhalten herumspricht, bei den Gastgebernin Botschaften, Landesvertretungen, Verbänden, aber auch bei denManagern der Locations.2. Szenario: Man wird persönlich eingeladen, nimmt aber nacheigenem Gutdünken weitere Begleitpersonen mit. In der Masse wirktsich das aus. Das Garderobepersonal ist überfordert, das Buffet raschgeplündert, der Getränkevorrat nicht mehr ausreichend gekühlt, unddie Kellner kommen mit dem Abräumen des schmutzigen Geschirrs nichtnach. Manche Gastgeber gehen deshalb dazu über, in aller Deutlichkeitzu schreiben: Diese Einladung ist nur für Sie persönlich bestimmt,sie ist nicht übertragbar und nicht erweiterbar. Trotzdem verwechselnmanche Gäste diese doppeldeutlichen Worte mit doppeldeutig.Wer persönlich mit Gattin eingeladen ist, sollte nicht diePraktikantin mitbringen. Ist der Chef einer Institution eingeladen,heißt das nicht, dass ein halbes Dutzend seiner Mitarbeiter miteingeladen ist oder sogar anstelle des Chefs erscheint.3. Szenario: Man ist zwar nicht eingeladen, kommt aber trotzdemund bringt die Hostessen am Welcome Desk in Verlegenheit, indem manmit Visitenkarten fuchtelt oder behauptet, man sei doch vomBotschafter persönlich im letzten Moment eingeladen worden.Delikate Fälle betreffen jene Gäste, die ihre Funktion gewechseltoder ihren Ruhestand angetreten haben. Eigentlich müsste man demGastgeber kundtun, dass man nicht mehr die Position innehat,deretwegen man auf der Gästeliste steht. Manchen fällt das schwer.Nicht nur Catering und Security laufen aus dem Ruder, auch dieKosten. Darauf weist Jan Martenson vom Maritim Hotel hin, in demviele Nationalfeiertagsempfänge stattfinden: Der Gastgeber musswissen, dass ihm die Überzahl an Gästen, der höhereGetränkeverbrauch, aber auch das überschrittene Veranstaltungsende inRechnung gestellt wird. Das ist übrigens die Policy jeder Location.Wer Erklärungen für die Berliner Unsitte sucht, stößt auf dasÜberangebot von Veranstaltungen und Terminen, das die Auswahl, welcheEinladung man annimmt, oft wirklich schwer fällt. Zudem ist Berlinstolz auf seine Liberalität und will niemanden zurückweisen. UndBerlin hat wesentliche größere Locations für Empfänge als andereHauptstädte, in denen altehrwürdige Palais Platz für Empfänge mithöchstens 250 Personen bieten.Ich vermute, mit diesen Zeilen manchen Gastgebern aus dem Herzengesprochen zu haben. Und werde selbst versuchen, meine Zu- undAbsagen diszipliniert einzuhalten.Hinweise:Link zum Artikel im Diplomatischen Magazin (Ausgabe vom Juni2019): http://ots.de/A8mmFjSendung "Aus dem Bundestag" von Dr. Peter Brinkmann in TV Berlin:Ausstrahlung am 5. August 2019 um 18:15 Uhr, danach auf YouTube.