"Eine Dekade mit stabilen und verlässlichen Erträgen": Der Income-Klassiker von J.P. Morgan Asset Management wird zehn Jahre alt (FOTO)

Frankfurt (ots) -Zum zehnten Mal jährt sich heute der Tag, an dem ein Fondsaufgelegt wurde, der dazu beitragen will, aus Sparern Anleger zumachen: Der JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund tritt mitdem Anspruch an, regelmäßig attraktive Erträge zu erwirtschaften unddiese an die Anleger auszuschütten. Michael Schoenhaut,Income-Fondsmanager der ersten Stunde, erinnert sich: "Als wir vorzehn Jahren, mitten im Auge des Sturms der globalen Finanzkrise, denGlobal Income Fund auflegten, war es sicherlich ein auf den erstenBlick seltsamer Moment für einen Fonds-Launch. Da sich jedoch späterabzeichnete, dass sich im Zuge der Krise die Zinsen in Richtung nullentwickelten und Erträge aus traditionellen Quellen versiegen würde,kam eine Multi-Asset-Income-Fondslösung mit der Fähigkeit, weltweitflexibel in verschiedenen Anlageklassen nach attraktivenErtragsquellen zu suchen und gleichzeitig die Risiken zu steuern, fürviele ertragsorientierte Anleger genau zur richtigen Zeit."Verlässliche Ausschüttungen im Fokus"Income" ist der englische Begriff für Einkommen und wie einzweites Gehalt schüttet der Global Income Fund regelmäßig aus, was eran Zinskupons und Aktiendividenden verdient hat. "In dem Maße, in demklassische 'sichere Anlagehäfen' nicht mehr ihr gewohntesErtragsniveau bieten konnten, wuchs das Interesse an einerIncome-Lösung, die unterschiedliche Anlageklassen kombiniert", betontSchoenhaut. So kamen im Laufe des letzten Jahrzehnts immer mehrAnlegergruppen auf den Geschmack eines solchen ertragsorientiertgemanagten Fonds: seien es Privatanleger, die ein Zusatzeinkommensuchen, oder auch institutionelle Anleger wie Stiftungen, die aufeinen regelmäßigen Ertragsstrom zur Erfüllung ihres Stiftungsauftragsangewiesen sind. Sie haben erkannt, dass es mit einer professionellgemanagten Fondslösung möglich ist, dem Niedrigzinsumfeld zu trotzen."Mit einem flexiblen Multi-Asset-Fonds wie dem Global Income Fundkönnen wir rund um den Globus diejenigen Ertragsquellen nutzen, dieim jeweiligen Marktumfeld besonders profitieren. So erfolgen dieAusschüttungen sehr verlässlich - zumal Zinsen und Dividendenunabhängig von den Schwankungen an den Kapitalmärkten ausgezahltwerden, und somit einen Puffer gegen das Auf und Ab an den Börsenbieten", erläutert Schoenhaut ein weiteres Erfolgsgeheimnis desFonds. So ist der Global Income Fund heute auf ein verwaltetesVermögen von mehr als 25 Milliarden Euro angewachsen. Dabei wurden inden letzten zehn Jahren mehr als 3 Milliarden Euro an die Anlegerausgezahlt. "Was unsere Anleger besonders schätzen: Die Erträgewurden erzielt, ohne unkontrollierte Risiken eingehen zu müssen. DennZiel der Income-Strategie ist es, attraktive und verlässliche Erträgezu generieren, aber dies in einem vernünftigen Risikorahmen", führtSchoenhaut aus.Von globaler Expertise profitierenUm dies zu ermöglichen, hat sich die Allokation des Fonds inverschiedenen Anlageklassen im Laufe der Zeit erheblich gewandelt.Damit konnte Veränderungen im Konjunktur- und Marktumfeld Rechnunggetragen werden. "Der Global Income Fund arbeitet nicht mit einerstarren Allokation, was die genutzten Anlageklassen und deren Umfangim Portfolio angeht. Wir haben vielmehr die Freiheit, jederzeit dortnach den attraktivsten Chancen Ausschau zu halten, wo sich eineeffektive Diversifikation bei lohnenden Ertragsmöglichkeiten bietet",so der Manager.In den letzten zehn Jahren hat Michael Schoenhaut dieseFlexibilität denkbar ausgenutzt. Zum Launch kam der Global IncomeFund noch mit sechs Anlageklassen aus - heute investiert er in 12Anlageklassen, mit ganz unterschiedlichen Risikocharakteristika.Dabei wurde ein Risikoprofil eines traditionellenAktien-Renten-Mischportfolios zugrunde gelegt, aber mit einemDiversifizierungsgrad, den die meisten Multi-Asset-Fonds nicht bietenkönnen: Im Portfolio des Global Income Fund finden sich 1.900Emittenten und 2.500 Einzeltitel aus rund 80 Ländern.Ein solch umfangreiches Portfolio managen Michael Schoenhaut undsein Co-Fondsmanager Eric Bernbaum natürlich nicht allein: Als Teilder Multi-Asset-Solutions-Gruppe sind sie in einem profundenteambasierten Investmentprozess eingebunden. Mehr als 80 erfahreneInvestment-Experten in der Gruppe unterstützen sie bei der Umsetzungder Income-Strategie. Für die einzelnen Anlageklassen greifen siedarüber hinaus auf die jeweiligen Spezialistenteams zu, die für denGlobal Income Fund eigene ertragsorientierte Sub-Portfolios managen."Die umfangreiche Expertise unseres Hauses als globaler Asset Managererlaubt es uns, auf Anlageklassen zuzugreifen, die anderen Mischfonds- geschweige denn einzelnen Anlegern oder gar Privatinvestoren - garnicht zugänglich sind. So können wir Chancen und Risiken noch breiterstreuen", unterstreicht Schoenhaut.Mit defensiver Aufstellung den aktuellen Herausforderungen trotzenDurch diese Möglichkeiten sieht der Fondsmanager den Global IncomeFund grundsätzlich gut für die Herausforderungen des spätzyklischenUmfelds gewappnet: "Ein Vorteil des flexiblen Multi-Asset-Ansatzesist es, unterschiedliche Anlageklassen so einzusetzen, dass komplexeMarktbedingungen bewältigt werden können", ist Schoenhaut überzeugt.In diesem Jahr zeigten sich bereits einige Herausforderungen: DasWachstumstempo lässt weltweit nach. Das führt in Kombination mit demZinserhöhungszyklus der US-Notenbank zu Volatilität und Korrekturenan den Aktienmärkten. Zusätzlich entwickelten sich defensivereDividendenaktien - eine der Kernanlageklassen im Global Income Fund -im Durchschnitt schlechter als der breite Markt, der vor allem vonvolatilen Wachstumsaktien getragen wurde. Im Jahresverlauf reduzierteSchoenhaut deshalb allmählich Risikopositionen wie dieAktien-Allokation. Parallel wurden Anleihenpositionen weiter gestreutund die Laufzeiten der US-Anleihen erhöht, da längere Laufzeiten beimgestiegenen US-Zinsniveau als Diversifikator gegenüber riskanterenAnlageklassen interessanter geworden sind. Als neue Anlageklassewurden nicht zuletzt Agency-besicherte Hypothekenanleihen aus den USAergänzt - das sind Titel, die aus Wohnhypotheken bestehen, die vonöffentlich-rechtlichen Instituten mit staatlicher Garantie ausgegebenwurden. "Nach Staatsanleihen stellen sie das zweitgrößte Segment desweltweiten Anleihemarktes dar und sind somit eine ideale defensiveund liquide Allokation für den Fonds. Dank der impliziten Garantiedurch die US-Regierung haben sie ein ähnliches Risikoprofil wieUS-Staatsanleihen, sind jedoch weniger zinssensitiv als andere,traditionellere Anleihenbereiche, was in einer Zeit, in der dieUS-Zinsen weiter steigen, vorteilhaft ist", erklärt Schoenhaut.Die Schwankungen des Global Income Fund sind durch die breiteStreuung und laufenden Erträge längerfristig in etwa halb so hoch wiedie eines reinen Aktieninvestments am globalen Aktienmarkt", betontSchoenhaut. In den jüngsten turbulenten Monaten konnte dieVolatilität jedoch aufgrund der defensiveren Ausrichtung deutlichdarunter bleiben. Insgesamt ist die Wertentwicklung pro Kalenderjahrin sieben von zehn Jahren positiv - trotz vielfältigerHerausforderungen, die sich in der letzten Dekade an denKapitalmärkten ergeben haben.Besorgten Anlegern gibt Schoenhaut deshalb mit auf den Weg: "DieErfahrung zeigt, dass es wichtig ist, auch in turbulenterenMarktphasen investiert zu bleiben, weil laufende ErträgeRisikoprämien sind, die über die Zeit verdient werden undMarktschwankungen nicht immer mit bleibenden Verlusten gleichzusetzensind. So gab es in den letzten 10 Jahren jedes Jahr einedurchschnittliche Schwankung des Fonds von knapp 7 Prozent. Trotzdemfiel die große Mehrzahl der Jahre positiv aus. "Stabilität in der Ausschüttung auch bei KursschwankungenDer Global Income Fund wird als ertragorientierter "Income"-Fondsbesonders auf die Ausschüttungen hin gemanagt. Der Global Income Fundkonnte seit Auflegung im Dezember 2008 in der Anteilklasse A (div)-EUR verlässliche Ausschüttungen von mindestens 4 Prozent jährlicherzielen. Da diese laufenden Erträge grundsätzlich unabhängig vonMarktschwankungen ausgezahlt werden, können die Ausschüttungen auchin volatilen Märkten verlässlich erfolgen und werden nicht durchkurzfristige Kursschwankungen an den Märkten gemindert.So hat der Global Income Fund auch in den stürmischeren Monatendes aktuellen Jahres sein stabiles Ertragssniveau beibehalten. Dieletzte Ausschüttung im November 2018 lag bei 4,6 Prozent annualisiert(Anteilklasse A (div) - EUR). Über fünf Jahre erzielten Anleger mitdem Global Income Fund eine Wertentwicklung von 2,7 Prozent jährlich,seit Auflegung von 7,6 Prozent p.a. (Anteilklasse A (div) - EUR nachlaufenden Kosten, Stand 31.10.2018). "Unsere Ausschüttungspolitikorientiert sich eng an unserer Anlagephilosophie. ISIN A (div) EUR: LU0395794307 / WKN A (div) EUR: A0RBX2
(vierteljährlich ausschüttend)
ISIN A (dist) EUR : LU0840466477 / WKN A (dist) EUR: A1J5UZ (jährlich
ausschüttend)
Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum Auflegungsdatum: 11.
Dezember 2008
Benchmark: 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total
Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index Total Return Net)
Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)
Hedged to EUR
Fondsvolumen: 24,83 Milliarden Euro (per 06.12.2018) Die hierinenthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung nocheine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationenliegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. SämtlichePrognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrendsoder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderesangegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zumErstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtetsie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keineGewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. DieInformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändertwerden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnissevon Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden alszusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nichtunbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. DerWert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungenunterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen undSteuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteiligauf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. derzugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positiveWertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikatorfür aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. DasEintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch fürdas Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kannkeine Gewähr übernommen werden.J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für dasVermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seinerverbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan AssetManagement können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- undSicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationenund Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit derEMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst,gespeichert und verarbeitet. EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sieauf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da dasProdukt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nichtoder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in IhrerVerantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze undVorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehaltenwerden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezugauf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichenAuswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen.Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direktnoch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichenTransaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung desVerkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KeyInvestor Information Document - KIID) sowie lokalerAngebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie dieJahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburgdomizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beimHerausgeber sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorganAsset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1D-60310 Frankfurt am Main oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenloserhältlich.Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt. Herausgeber inÖsterreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., AustrianBranch, Führichgasse 8, A-1010 Wien. 0903c02a82460d2cÜber J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase& Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beimAufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahrenbietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen,Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.09.2018ein Vermögen von rund 1,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland undÖsterreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahrenpräsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 MilliardenUS-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine dergrößten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerkvon Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährtenAnsatz, der auf fundiertem Research basiert. Mit verschiedensten"Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie derAsset Allokation werden die Implikationen der aktuellen Entwicklungenfür die Portfolios transparent gemacht und damit dieEntscheidungsqualität bei der Geldanlage verbessert. 