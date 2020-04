Unterföhring (ots) -- Ab 8. Juni auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über SkyQ auf Abruf - Das Spin-off der Mysteryserie "Penny Dreadful" - Mit "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer in der HauptrolleEine charismatisch-mysteriöse Dämonin sorgt im Los Angeles der 30er-Jahre für Angst und Schrecken: "Penny Dreadful: City of Angels" kommt im Juni zu Sky. Die zehnteilige erste Staffel ist ab 8. Juni immer montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In der Hauptrolle ist Natalie Dormer, bekannt als Margaery Tyrell aus "Game of Thrones", sowie in einer Nebenrolle der Deutsche Thomas Kretschmann zu sehen.Über "Penny Dreadful: City of Angels":Los Angeles Ende der 30er-Jahre: Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegssteht kurz bevor und die Stadt kämpft mit den sozialen Spannungen der mexikanisch-amerikanischen Bevölkerung. Mitten in dieser unsicheren Zeit geschieht ein grausamer Ritualmord. Ist die mysteriöse und zugleich charmante Magda (Natalie Dormer) darin verwickelt? Während der Ermittlungen geraten die Detektive Tiago Vega (Daniel Zovatto) und Lewis Michener (Nathan Lane) immer tiefer in einen Strudel aus übernatürlichen Ereignissen, Okkultismus und aufkeimendem Nationalsozialismus.Mit "City of Angels" kreierte John Logan das erste Spin-off der beliebten Showtime-Serie "Penny Dreadful". Statt im London der viktorianischen Zeit ist diesmal das Los Angeles der 30er-Jahre Dreh- und Angelpunkt der mysteriösen Story, die übernatürliche, mexikanisch-amerikanische Folklore und soziale Spannungen der Zeit kombiniert. Wie schon in der Originalserie kann sich der Cast auch im Spin-off sehen lassen. Neben "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer sind Emmy-Preisträger Nathan Lane ("Modern Family"), Daniel Zovatto ("Here and There") sowie der Deutsche Thomas Kretschmann ("Das Boot") mit an Bord.Facts:Originaltitel: "Penny Dreadful: City of Angels", 1. Staffel, 10 Episoden, à ca. 60 Minuten, USA 2020. Serienschöpfer: John Logan. Ausführende Produzenten: John Logan, Sam Mendes, Pippa Harris. Darsteller: I Natalie Dormer, Nathan Lane, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza and Johnathan Nieves Lorenza Izzo, Adam Rodriguez, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Thomas Kretschmann.Ausstrahlungstermine:Ab 8. Juni 2020 wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung immer montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Die Pilotfolge startet aufgrund der Überlänge des vorherigen Programms um 21.20 Uhr.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter http://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.sky.de/serie sowie auf http://www.facebook.com/SkySerien und http://www.instagram.com/skyserien .Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4583882OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell