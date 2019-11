Eine Bühne für Bildung: Deloitte-Stiftung zeichnet Sieger des Hidden Movers Award aus (FOTO)

München (ots) -- Bundesweiter Bildungswettbewerb zeichnet fünf innovative und bisherwenig bekannte Initiativen aus- Drei Kategorien, fünf Sieger: Insgesamt 75.000 Euro undindividuelle Pro-bono-Beratungsleistungen für EVE - cloudbasedlivecaptions, Rent a Jew, Gefangene helfen Jugendlichen, Gemeinsamzum erfolgreichen Berufsabschluss sowie Deutschkurs im Bordell- Erstmals auch eigene Kategorie für Projekte aus dem Bereichdigitale Bildung- Gastrednerin Dorothee Bär MdB, Staatsministerin fürDigitalisierung, spricht anlässlich des Digital-Preises über ihreGedanken zu Kompetenz und Bildung in diesem aktuellen BereichAm 19. November 2019 war es soweit und die Deloitte-Stiftung zeichnete dieGewinner des diesjährigen Hidden Movers Award aus; zum nunmehr zehnten Mal: Seit2010 sucht der bundesweite Wettbewerb jährlich nach Bildungsinitiativen inDeutschland, die noch weitgehend unbekannt sind, aber das Potenzial haben, Dingenachhaltig zu bewegen.Auch im Jubiläumsjahr richtet sich der Award unter dem Motto "Weil allegewinnen, wenn Bildung gewinnt" an die "Bildungsmacher im Hintergrund". Aus den127 Bewerbungen wurden nun die besten ausgewählt und im Rahmen der offiziellenVerleihung am 19. November im Münchner Palais Lenbach ausgezeichnet. DasPreisgeld beträgt insgesamt 75.000 Euro, zudem erhalten alle Gewinner eineindividuelle sechsmonatige Pro-bono-Beratung durch Deloitte-Experten sowie einCoaching von der Social Entrepreneurship Akademie.Die Ermittlung der Gewinner erfolgte 2019 erstmals in drei Kategorien: "Dasbeste Projekt in der Wachstumsphase", "Das vorbildlichste Projekt in derSprachförderung" (Kutscheit-Preis) sowie - besonders aktuell - "Die innovativsteIdee". In letztgenannter Kategorie stehen Projekte der digitalen Bildung imZentrum. Grund genug für Dorothee Bär MdB, Staatsministerin bei derBundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, derPreisverleihung als Gastrednerin beizuwohnen und an der anschließenden Talkrundeteilzunehmen."Im zehnten Jahr des Wettbewerbs ist es sehr ermutigend zu sehen, dass immernoch eine so große Beteiligung vorherrscht - und dass sich Vielfalt undIdeenreichtum auf hohem Niveau befinden. Genau dieses Engagement brauchen wirheute vor allem auch, um Antworten auf die Herausforderungen im Bildungswesen zufinden, die mit der Digitalisierung einhergehen - zur Sicherung vonChancengleichheit und Teilhabe für möglichst viele Menschen", erklärt Prof. Dr.Wolfgang Grewe, Vorstandsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Die Gewinner 2019Als innovativste Idee wurde in diesem Jahr der cloudbasierte Dienst EVE -cloudbased livecaptions ausgezeichnet. EVE ist in der Lage, Sprache mithilfekünstlicher Intelligenz zu erkennen und in Echtzeit vollautomatisch Untertitel(etwa bei Events, Videos, Vorträgen usw.) in 20 Sprachen zu generieren. Damitbieten sich vor allem für Menschen mit Hörbeeinträchtigung neue Chancen derTeilhabe. Die Gewinner erhalten eine individuelle Pro-bono-Beratung durchDeloitte-Experten, ein Coaching durch die Social Entrepreneurship Akademie sowieein exklusives Kommunikationspaket.In der Kategorie bestes Projekt in der Wachstumsphase gingen die Prämierungen anRent a Jew sowie Gefangene helfen Jugendlichen. Das Projekt Rent a jew derEuropäischen Janusz Korczak Akademie e.V. vermittelt kostenlos jüdischeReferenten an Schulen, Vereine oder religiöse Gemeinden, um durch Dialog das oftabstrakte Bild von Juden aufzubrechen und Vorurteile abzubauen. Die Initiatorenerhalten ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.Die zweite Auszeichnung in dieser Kategorie erhielt das Projekt Gefangene helfenJugendlichen. Der gleichnamige eingetragene Verein bringt ehemaligeStrafgefangene und gefährdete Heranwachsende zwischen 12 und 21 Jahren zusammen,um damit die klassische Präventionsarbeit zu ergänzen - und jene zu erreichen,die sich den konventionellen pädagogischen Ansätzen entziehen. Auch dieseInitiative wird mit 25.000 Euro belohnt.In der dritten Kategorie, dem Kutscheit-Preis für das vorbildlichsteSprachförderungsprojekt, gibt es ebenfalls zwei Gewinner mit besondersausgezeichneten Ideen. Zum einen handelt es sich dabei um das Nachhilfe- undUnterrichtsbegleitprogramm Gemeinsam zum erfolgreichen Berufsabschluss derBeruflichen Schulen Landsberg, das gezielt Schüler mit geringenDeutschkenntnissen erreichen möchte. Das geschieht durch Fortbildungen fürLehrer und Schüler, regelmäßige Lernentwicklungsgespräche sowie Nachhilfe durchdeutschsprachige Schüler.Frauen stärken - das ist das Ziel des Projekts Deutschkurs im Bordell, das derVerein Esther Ministries Stuttgart e.V. ins Leben gerufen hat. KostenfreieDeutschkurse sollen die oft geringen Deutschkenntnisse junger ausländischerProstituierter verbessern, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen langfristigden Übergang in andere Berufe ermöglichen. Beide Gewinner erhalten je 12.500Euro Preisgeld.Hochkarätige Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft Ermittelt wurdendie Sieger von einer hochkarätig besetzten Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft,Medien und dem gemeinnützigen Sektor anhand formaler und inhaltlicher Kriterien,wie z.B. Modellhaftigkeit der Projekte, Wirksamkeit und Innovationspotenzial,aber auch Nachhaltigkeit und Social-Entrepreneurship-Charakter."Die Gewinner konnten in allen Kriterien überzeugen und profitieren nun voneiner sechsmonatigen Pro-bono-Beratung sowie einem Coaching. Die Kompetenz derBerater aus dem Hause Deloitte wie auch von der Social Entrepreneurship Akademiekann entscheidend dazu beitragen, aus guten Ideen echte Erfolge zu machen. Wirsind davon überzeugt, dass sich solche Initiativen behaupten und idealerweisezum Vorbild für andere werden können", erklärt Prof. Dr. Martin Plendl, CEO vonDeloitte Deutschland und Kuratoriumsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Die prämierten Projekte und deren Platzierungen finden sich unterwww.hidden-movers.de. Bildmaterial steht unter folgendem Link zum Downloadbereit: http://ots.de/KCiF4wÜber die Deloitte-StiftungUnter dem Leitmotiv "Perspektiven für morgen" bündelt die Deloitte-Stiftung ihrEngagement für Bildung und Wissenschaft. Mit unseren Aktivitäten fördern wir dieAus- und Weiterbildung junger Menschen, unterstützen die Entwicklung neuer,zukunftstauglicher Bildungsmodelle und leisten einen Beitrag zur Verbesserungdes Innovationstransfers von der Hochschule in die Wirtschaft. Die Deloitte-Stiftung wurde von den Gesellschaftern und Führungskräften von Deloittegegründet.