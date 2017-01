Eine Branche stellt sich vor: Kunststoff in Hessen / Trends, Innovationen, Nachhaltigkeit

Wiesbaden (ots) - Am 8. Februar 2017 bieten der ArbeitgeberverbandHessenChemie und der Kunststofferzeugerverband PlasticsEuropeDeutschland erstmalig gemeinsam ein Forum für die Kunststoffindustriein Hessen. Mit dem HessenChemie Campus haben die beiden Verbände denidealen Ort für "Kunststoff in Hessen - Trends, Innovationen,Nachhaltigkeit" gefunden. In dem Verbandsgebäude wurden von derFassade (einmalig in Deutschland) bis zum Dach innovative undnachhaltige Kunststoffprodukte eingesetzt. Mit diesem und weiterenBeispielen zeigen die beiden Verbände in der Veranstaltung dieEntwicklung der Kunststoffindustrie bisher auf. Gleichzeitig ladensie zur Diskussion über den weiteren Weg ein. HessensWirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wird die Veranstaltung mit einemGrußwort eröffnen.Immer wieder wird kritisch über Kunststoff berichtet:Plastiktüten, Verschmutzung der Meere. Gleichzeitig hat dieKunststoffbranche zu völlig neuen Produkten und Anwendungen geführt:Kunststoff als innovatives Fassadenmaterial, als"Under-the-Hood"-Anwendung für den innovativen Leichtbau oder alsbruchsicheres OLED-Display für das Tablet. Wie kaum ein anderesMaterial hat der Werkstoff den technologischen Fortschritt befeuertund so etwa in modernen Rotorblättern oder Solarzellen die Effizienzder erneuerbaren Energien erhöht. Mit diesen und weiterenErzeugnissen trägt die Branche zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.Die hessische Kunststoffindustrie ist eine wichtige Größe derhessischen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr zählte sie laut amtlicherStatistik 196 Betriebe, mit insgesamt 21.180 Mitarbeitern. DerIndustriezweig erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von knapp 3,8Milliarden Euro, ein bedeutender Teil entfiel dabei auf dasAuslandsgeschäft. Regional verwurzelt und global spitze: Auch diesergelungene Spagat der hessischen Kunststoffbranche wird Thema desganztägigen Forums sein.Mehr Informationen zur Veranstaltung "Kunststoff in Hessen -Trends, Innovationen, Nachhaltigkeit" sowie zum Programm und zurAnmeldung finden Sie auf www.hessenchemie.de.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V. (HessenChemie)Jürgen FunkGeschäftsführer Verbandskommunikation und PressesprecherMurnaustraße 1265189 WiesbadenTel: 0611 7106-49Mobil: 0162 2710649Fax: 0611 7106-66E-Mail: funk@hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell