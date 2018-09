Eindrücke aus Shandong - Innovation und Entwicklung am Geburtsort des Konfuzius

Qufu, China (ots/PRNewswire) - Eine Gruppe von internationalenMedienvertretern hat jüngst die ostchinesische Küstenprovinz Shandongbereist. Die gemeinsam vom Informationsbüro der Volksregierung derProvinz Shandong und China Report Press ausgerichtete Tour standunter dem Motto "Impression Shandong - Exploring Confucian Culture &Experiencing Modern Shandong" und fand vom 5. bis 9. September statt.Die 10 Kolumnisten aus neun Medienunternehmen, darunter dieEuropean Pressphoto Agency, Lusa News Agency, The Diplomat, OxfordUniversity Press und weitere, haben im Rahmen ihrer fünftägigen ReiseCRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., den Hafen von Qingdao, denchinesisch-deutschen Ecopark, Shandong Guiyuan Advanced Ceramic Co.,Ltd. (Sicer) und Shandong Lingshang Glass Culture Creative Co., Ltd.in Qingdao, Zibo und Jining besucht, und kamen des Weiteren in denGenuss einer Besichtigungstour durch die Heimatorte von Konfuzius undMencius, wo sie sich mit dem Konfuzianismus näher vertraut machenkonnten.In Qufu tauchten die Journalisten in die kulturelle Atmosphäreein, die den Tempel des Konfuzius, die Residenz der Familie Kong unddie Grabstätte von Konfuzius in Qufu durchdringt. Vasilis Trigkas,ein griechischer Kolumnist für The Diplomat, stellte fest, wie daskonfuzianische Gedankengut und die Kultur, die Konfuzius vorinzwischen mehr als 2000 Jahren begründete, weiterhin China und dieWelt beeinflussen. Konfuzius hatte seine Schüler zum ständigenNachdenken über die menschliche Natur und die menschlicheGesellschaft angehalten, und dazu, alle Zweifel und Gedanken inBetracht zu ziehen. Die Analekten des Konfuzius veranschaulichennicht nur Ansichten und Meinungen über das Leben, sonderninterpretieren vor allem, wie sich individuelle Interessen undkollektive Interessen in Einklang bringen lassen, um Harmonie in derGesellschaft zu erreichen.Auch das Seladon-Porzellangeschirr 'Thousands of Green Mountains'(Tausend grüne Berge) aus Huaqing, das während des 18. ShanghaiCooperation Organization (SCO) Summit in Qingdao im Juni diesesJahres für die Staatschefs zum Einsatz kam, stieß bei denJournalisten auf großes Interesse."Die Inspiration für 'Thousands of Green Mountains' entstammt derKultur Shandongs", erläuterte Lin Yufeng, Chefdesigner derPorzellanserie. "Die Philosophie von 'Harmonie in der Vielfalt', fürdie die Kultur Shandongs steht, integriert sich in dieGestaltungselemente". Das Huaqing-Porzellangeschirr zeichnet sichdurch ein glitzerndes, kristallklares Erscheinungsbild aus, das ganzwie das Meer anmutet und den aufgeschlossenen Geist Chinassymbolisiert. Designelemente der Serie sind der Berg Tai Shan, Wolkenüber dem Meer und Berge, die sich gegen das Wasser absetzen, undInklusivität, Offenheit und Humanismus der Shandong-Kulturwiderspiegeln.Die Journalisten zeigten sich nicht nur von den traditionellenTechniken, sondern auch von der Effizienz, Innovation und Entwicklungbeeindruckt, die China gefördert hat.Der Schienenfahrzeughersteller CRRC Qingdao Sifang macht Qingdaozum wichtigsten Knotenpunkt der chinesischen Industrie fürSchienenverkehrstechnik. Von Chinas erstemHochgeschwindigkeits-Triebzug mit einer Geschwindigkeit von 300 bis350 Kilometern pro Stunde bis zum CRH380A "Fuxing", der die weltweithöchste Geschwindigkeit erreicht (Bahnbetriebsprüfung bei 486,1 km/h)- CRRC Qingdao Sifang hat das Fundament der unabhängigen Innovationim chinesischen Highspeed-Bahnsektor gestärkt.Der französische Journalist Julien Buffet verglich den Hafen vonQingdao mit dem Smart Port, der 2017 in Le Havre entstanden ist. Ererklärte, der vollautomatische Containerterminal in Qingdao seiseiner Ansicht nach ein gutes Beispiel für den Aufbau einer DigitalenSeidenstraße, und sagte "Hoffentlich lässt sich hier eine Verbindungmit dem Smart Port in Frankreich herstellen, um gemeinsam zurglobalen Vernetzung beizutragen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/751973/Shandong_Province_Confucius.mp4Pressekontakt:Pearl+86-139-1096-61312658986795@qq.comOriginal-Content von: Information Office of the People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuell