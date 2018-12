Eindrucksvolles Effektfeuerwerk für Zuhause / WECO Feuerwerk bringt auch in diesem Jahr über 50 neue Feuerwerksartikel auf den Markt (FOTO)

Eitorf (ots) -Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert Deutschlands größterFeuerwerkshersteller WECO Feuerwerk eine vielseitige Auswahl anProduktneuheiten von Gutschein-Tischbomben über klassische Raketenbis hin zu effektvollen Batterien und umfangreichenVerbundfeuerwerken. Der europäische Marktführer führtFeuerwerksartikel in jeder Preisklasse.Für viele Menschen gehört ein buntes Feuerwerk in derSilvesternacht einfach dazu, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen.Jährlich produzieren die 460 Mitarbeiter des FeuerwerksherstellersWECO daher rund 25 Millionen Silvesterraketen, 300.000 Batterien undnoch viele weitere Feuerwerksartikel. Wie bereits in derVergangenheit stoßen auch in diesem Jahr Batterien undVerbundfeuerwerke auf besonders große Nachfrage, da sie einspektakuläres, fertig inszeniertes Feuerwerkserlebnis versprechen.Mehr als 50 Artikel sind neu im Sortiment, darunter unter anderem dieBatterien mit den vielversprechenden Namen "Stardrop", "Höllenblitz"und "Boombox".Farbenfrohe Fächer-Batterien und VerbundfeuerwerkeDie kleinere 10-Schuss-Batterie "Höllenblitz" verspricht einenrasanten 4-Stufen-Power-Effekt: Auf einen Knister-Feuertopf folgenfarbige Sterne, Blink-Buketts und Goldflimmer mit Blinksternen. DieXXL-Power-Fächer-Batterie "Boombox" überzeugt mit abwechslungsreichen42 Schuss in Fächerform bei einer beachtlichen Effekthöhe von 65Metern. Neben rasant geschossenen, blinkroten Kometen, Gold-Aufstiegmit Brokat-Kronen sowie blauen und roten Sternen, enthält dieBatterie ebenfalls herrliche Silber-Kometen, leuchtintensiveKnatter-Kometen und große Brokat-Kronen mit Knistereffekt. Auch dieneue 85-Schuss-Batterie "Stardrop" zündet ein farbenfrohesFächerfeuerwerk. Bei einer Brenndauer von 35 Sekunden feuert sierote, grüne und blaue Kometen, die sich in eine Silberwelleverwandeln. Darauf folgen Pfeifen mit Silber-Aufstieg,Blinkstern-Buketts in Rot, Grün und Gelb mit Silber-, Gold- undGrün-Blinkern. Zum krönenden Abschluss erscheinen Goldflimmer-Bukettsmit fetzigen Popping Stars. Besonders effektstark ist daseindrucksvolle Verbundfeuerwerk "Pyro Concept 304", das über eineBrenndauer von 160 Sekunden verfügt und 304 Schuss ultimativenFeuerwerksspaß verspricht. Die acht Batterien im Verbund sind bereitsfertig verleitet und müssen nur einmalig gezündet werden.Gutschein-Tischbomben als GeschenkideeAuch sein Angebot an Raketen erweitert WECO Feuerwerk um neue,spannende Produkte. Das Sortiment "Skyforge" besteht aus 25 Teilen,darunter Kugelraketen, rote Pracht-Buketts, smaragdgrüne Leuchtsternesowie Silberflimmer-Wolken. Als kleines Mitbringsel für dieSilvesterparty oder als Dekoration auf dem festlich gedeckten Tischhat der Feuerwerkshersteller in diesem Jahr außerdem witzigeTischbomben in angesagtem Design im Sortiment. Die neuen Tischbombendienen zudem als Gutscheinbox zum Verschenken individuellgestalteter, persönlicher Gutscheine."Als Deutschlands größter Feuerwerkshersteller achten wirnatürlich besonders auf die Qualität unserer Produkte. Wir trageneine große Verantwortung und möchten unseren Kunden einunvergessliches Erlebnis bescheren. Daher verkaufen wirausschließlich zugelassenes und sicherheitsgeprüftes Feuerwerk", soOliver Gerstmeier, Pressesprecher bei WECO Feuerwerk. Batterie- undVerbundfeuerwerke, aber auch weitere WECO Artikel sind bei namhaftenDiscountern, in Verbraucher-, Super- und Baumärkten,Selbstbedienungs-Warenhäusern, sowie im Fach- und Einzelhandelerhältlich. Das Unternehmen produziert in Deutschland an dreiStandorten.Alljährlicher Werksverkauf in Eitorf und KielAuch in diesem Jahr findet in Eitorf und Kiel wieder der beliebteWerksverkauf kurz vor Silvester statt. Neben einem breiten Angebotaus dem regulären Sortiment bietet der Feuerwerkshersteller an diesenTagen auch die begehrten limitierten Überraschungspakete zu 30 und 50Euro das Stück an. In Eitorf bei Bonn findet der Werksverkauf an denfolgenden Tagen statt: Freitag, 28.12. von 6-18 Uhr; Samstag, 29.12.von 7-18 Uhr und Montag, 31.12. von 7-13 Uhr.Pressekontakt:WECO Feuerwerk GmbHOliver GerstmeierBogestraße 54 - 5653783 Eitorf / GermanyTel.: 02243 883 304E-Mail: oliver.gerstmeier@weco.deCounterpart Group GmbHMarc Pfeil / Britta SchöpferSpichernhöfe / Kamekestr. 2150672 KölnTel: 0221 95 14 41 49 / -901Fax: 0221 95 14 41 50E-Mail : marc.pfeil@counterpart.de / britta.schoepfer@counterpart.deOriginal-Content von: WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH, übermittelt durch news aktuell