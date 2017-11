Eindringlicher Song über Misshandlung zum Internationalen Weltkindertag / Kim Sanders verarbeitet mit ihrem neuen Song das Trauma ihrer Kindheit (FOTO)

Essen (ots) -Kurze Szenen von Kindern in der Natur, schwarzweiß. Die Sonnescheint, aber die Idylle ist trügerisch, nichts stimmt. Die SängerinKim Sanders verarbeitet mit ihrem Song "Father" das Trauma ihrerKindheit: sie wurde vom Stiefvater körperlich misshandelt. "MeinStiefvater war ein sehr gemeiner, kalter und angsteinflößender Mann.Allein seine Gegenwart rief Schrecken hervor, seine Strafen warenunmenschlich", erzählt sie. Die emotionalen Wunden verfolgten Sandersmit Schulproblemen, Depressionen, Magersucht und mit jahrelangerTherapie bis ins Erwachsenenalter.Regisseur Guntram Krasting, Kameramann Martin Neumeyer und demProduktionsteam von SIRENSROCK (Hamburg), ist es nun gelungen, denSong in intensive Bilder zu fassen. "Kim Sanders Song 'Father' isteine starke und ehrliche Anklage. Direkt spricht sie ihren Vater an,unter dessen Gewalt sie als Kind hat leiden müssen", sagt Krasting."Für den Mut von Kim Sanders, ihr persönliches Schicksal öffentlichzu machen habe ich großen Respekt und Bewunderung."Die Anklage fängt Guntram Krasting in den Einstellungen mit KimSanders eindringlich ein, auf drastische Szenen verzichtet erzugunsten einer subtilen emotionalen Bildsprache. Er möchte Wirkungerzielen, kein schockiertes Wegsehen. "Ich hoffe sehr, dass Kims Songund das Video viele Menschen erreichen und mithelfen, Aufmerksamkeitin der Öffentlichkeit und ein überfälliges Handeln in der Politik zubewirken", sagt der Regisseur.Kim Sanders engagiert sich als Botschafterin des DeutschenKindervereins e.V. (www.deutscher-kinderverein.de) für Kinderrechteund gegen Kindesmisshandlung. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Songsspendet sie dem Verein. Downloaden kann man "Father", übrigens auchals Unplugged-Version, auf iTunes und Amazon. "Ich bin Kim sehrdankbar, dass sie ihre traurige Vergangenheit mit dem Song öffentlichmacht und damit eine Stimme für alle Kinder erhebt und ihre Anklagegegen Kindesmisshandlung klar formuliert. Dieser Song ist einweiterer Schritt der unsere Arbeit unterstützt, damit immer wenigerKinder leiden müssen. Ich bin allen dankbar, die diese so wichtigeBotschaft unterstützt haben, vor allem aber den Kindern, die in demFilm für diese Schicksale stehen - für das zerbrochene und betrogeneLeben. Ich hoffe, dass dieser visuelle und akustische Appellnachhaltig wirkt und für dieses so wichtige Thema sensibilisiert", soRainer Rettinger, Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins.Musikvideo "Father" von Kim Sanders unterhttps://youtu.be/ACkHb2TZEWsPressekontakt:Rainer Rettinger, M: 0172 54 22 869Original-Content von: Deutscher Kinderverein Essen e.V., übermittelt durch news aktuell