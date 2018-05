Einbürgerungen 2017 um 1,7 % gestiegen / Bevorstehender Brexit führt zu Rekordwert an Einbürgerungen britischer Staatsangehöriger

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 wurden rund 112 200 Ausländerinnenund Ausländer eingebürgert. Das war der höchste Stand seit dem Jahr2013. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren dasgut 1 800 Einbürgerungen oder 1,7 % mehr als im Jahr zuvor.Wie schon im vergangenen Jahr ließen sich insbesondere Britinnenund Briten deutlich häufiger einbürgern. Während 2015 nur 622britische Bürgerinnen und Bürger die deutsche Staatsangehörigkeiterworben hatten, waren es 2016 schon 2 865 (+ 361 % gegenüber demVorjahr) und 2017 schließlich 7 493 (+ 162 % gegenüber dem Vorjahr) -nach 2016 ein erneuter Rekordwert. Zugleich stellte das VereinigteKönigreich damit die zweitmeisten Eingebürgerten aller Nationen. EinZusammenhang mit dem bevorstehenden Brexit liegt nahe: In den beidenJahren 2016 und 2017 erwarben insgesamt 10 358 Britinnen und Britendie deutsche Staatsangehörigkeit - mehr als doppelt so viele wie imgesamten Zeitraum von 2000 bis 2015 (5 092).Rund 9 % aller eingebürgerten britischen Staatsangehörigen haben2017 die deutsche Staatsbürgerschaft aus dem Ausland erworben, lebtenalso nicht in Deutschland. Das war der mit Abstand höchste Anteilaller EU-Staaten. Dabei handelt es sich überwiegend um Personen, diezur Zeit des Nationalsozialismus ausgebürgert wurden, und ihreNachkommen. Die Eingebürgerten aus dem Vereinigten Königreich warenmit 52,8 Jahren deutlich älter als Eingebürgerte aus sonstigenEU-Staaten (40,9 Jahre) und als Eingebürgerte insgesamt (34,8 Jahre).Am häufigsten ließen sich 2017 wie schon in den Vorjahrentürkische Staatsangehörige einbürgern (14 984), gefolgt vonbritischen (7 493), polnischen (6 613), italienischen (4 256) undrumänischen (4 238) Staatsangehörigen. Der absoluten Zahl derEinbürgerungen kann das sogenannte ausgeschöpfteEinbürgerungspotential als Bezugsgröße gegenübergestellt werden. Esbezieht die Zahl der Einbürgerungen auf die Zahl der Ausländerinnenund Ausländer, die zehn Jahre oder länger in Deutschland leben unddamit in der Regel alle Voraussetzungen für eine Einbürgerungerfüllen. Es ist damit besser geeignet, das Interesse vonAusländerinnen und Ausländern an einer Einbürgerung abzubilden alsdie Zahl der Einbürgerungen selbst.Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial lag im Jahr 2017 imSchnitt bei 2,2 %. EU-Bürgerinnen und -Bürger weisen dabei in derRegel unterdurchschnittliche Werte auf (2017: 1,9 %). Ihr Interessean einer Einbürgerung ist also eher gering. Das Vereinigte Königreichwar im Jahr 2017 mit rund 10,0 % auf Platz 1 unter den EU-Staaten. Esfolgten Rumänien (8,3 % bei 4 238 Einbürgerungen) und Bulgarien (6,3% bei 1 739 Einbürgerungen). Staatsangehörige aus außereuropäischenStaaten nutzten das vorhandene Potenzial am stärksten: Den höchstenAnteil hatte Kamerun (18,6 % bei 949 Einbürgerungen), gefolgt vonMexiko (16,9 % bei 572 Einbürgerungen) und Syrien (13,7 % bei 2 479Einbürgerungen).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Florian Göttsche,Telefon: +49 (0) 611 / 75 46 91,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell