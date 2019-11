Einbrüche im Winter - Städte-Index wirft Fragen auf (FOTO)

Heidelberg (ots) - Die Deutschen gelten allgemein als risikoscheu - doch bei deneigenen vier Wänden ist mit der Vorsicht Schluss. Besonders blauäugig: Hamburg,Berlin und Köln. Am besten schneidet Darmstadt ab.Jedes Jahr werden in Deutschland knapp 100.000 Einbrüche verübt.Gerade in der dunklen Jahreszeit schlagen Einbrecher häufiger zu - imSchnitt alle fünf Minuten. Vier von fünf Delikten bleiben dabeiunaufgeklärt. Eine Studie von Getsafe zeigt jetzt: Millennials undGroßstädter nehmen das Thema auf die leichte Schulter und sind nurunzureichend gegen Einbruch versichert.- Großstädte unterversichert, Kleinstädte überversichert -Das Bemerkenswerte: In Städten, in denen Einbrüche laut Bundeskriminalamthäufiger vorkommen, haben Menschen vergleichsweise selten eineHausratversicherung. Am nachlässigsten sind dabei die Hamburger, gefolgt vonBerlin, Köln, Düsseldorf und Hannover.Daneben lässt sich jedoch auch der gegenteilige Trend beobachten: Invergleichsweise sicheren, kleineren Städten haben überdurchschnittlich vieleMenschen eine Hausratversicherung. Die am besten abgesicherten Haushalte gibt esdemnach in Darmstadt, Augsburg, Braunschweig, Mainz und Mannheim. Einwohner insicheren Städten stufen das Einbruchrisiko demnach als höher ein, als estatsächlich ist; umgekehrt wiegen sich Einwohner in bevölkerungsreichen Städtenmit höherem Einbruchrisiko in Sicherheit und investieren zu wenig in einenangemessenen Schutz.Für die Studie analysierte Getsafe die amtlichen Einbruchstatistiken desBundeskriminalamts und verglich sie mit über 70.000 eigenen Kundendaten, wobeidas Durchschnittsalter der Kunden bei 29 Jahren liegt. Berücksichtigt wurdendeutsche Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.- Junge Menschen sorglos im Umgang mit Versicherungen -Dieses Ergebnis wird auch von einer Auswertung des Statistischen Bundesamtesgestützt, wonach zwar fast Dreiviertel der Deutschen eine Hausratversicherungabschließen - in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen liegt dieser Anteiljedoch nur bei 63 Prozent. Gerade junge Menschen sind demnach nicht ausreichendfür das Thema Versicherung sensibilisiert.Millennials, also jene Bevölkerungskohorte, die im Zeitraum der frühen 1980erbis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde, zeigen somit ein anderesVersicherungsverhalten als der "Durchschnittsdeutsche". Diese Generation hatandere Lebens- und Kommunikationsgewohnheiten, steht Versicherungsmaklern undFinanzdienstleistern häufig skeptisch gegenüber und erwartet, dass Informationenund Dienstleistungen jederzeit digital per Knopfdruck abrufbar sind. Denkbar istebenfalls, dass junge Menschen oft noch keinen wertvollen Hausrat oder teureWertgegenstände besitzen und daher eine Absicherung als überflüssig bewerten.Laut Einbruchstatistik sind übrigens Reutlingen, Erlangen, Würzburg, Fürth undJena die sichersten Städte. Die meisten Einbrüche pro Kopf werden dagegen inBerlin, Hamburg, Köln, Bremen und Dortmund verübt.Die Studie von Getsafe bewertete ausschließlich den Zusammenhang zwischenEinbruchrisiko und dem Abschluss einer Hausratversicherung. Einbrüche sind dabeider zweithäufigste Grund für Versicherungsnehmer, ihre Hausratversicherung zubeanspruchen.- Über Getsafe -Getsafe denkt und entwickelt Versicherungen neu. Das Heidelberger Unternehmensetzt auf digitale Lösungen und künstliche Intelligenz, um Menschen dabei zuhelfen, das zu schützen, was ihnen im Leben am wichtigsten ist. Mit wenigenKlicks können die Kunden eine Versicherung auf dem Smartphone abschließen,anpassen oder einen Schaden melden. Gemeinsam mit Partnern wie Munich Re undVenture Capital Investoren wie Earlybird baut Getsafe einen der weltweitführenden Digitalversicherer auf.Bildmaterial auf Anfrage.Pressekontakt:Dr. Lydia PrexlTel.: 0151-555 69 709E-Mail: l.prexl@hellogetsafe.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120326/4446051OTS: Getsafe Digital GmbHOriginal-Content von: Getsafe Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell