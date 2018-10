Die Einbruchszeit beginnt! - Schützen Sie Ihr Zuhause effektiv mit Förderung vom Staat (AUDIO)

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag:Vielleicht ist es ja tatsächlich die letzte Zeitumstellung, diewir erleben/erlebt haben (27.10.), wenn die EU und ihreMitgliedsstaaten beschließen, sie abzuschaffen. Aktuell müssen wiraber noch mit der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit leben, wasbedeutet, dass die Sonne nun schon kurz vor fünf untergeht - alsowenn viele von uns noch arbeiten sind oder ihre Einkäufe erledigen.Und damit sind Einbrechern, im wahrsten Sinne des Wortes, alle Türenund Tore geöffnet, wenn man diese nicht richtig schützt, weiß JessicaMartin.Sprecherin: 115.000 Mal wurde im vergangenen Jahr in unsereWohnungen und Häuser eingebrochen - also beinahe alle fünf Minuten,so die offizielle Kriminalstatistik.O-Ton 1 (Florian Lauw, 16 Sek.): "Über die Hälfte der Einbrüchefindet von Oktober bis Januar statt und zwischen 10 Uhr und 18 Uhr.Dabei benutzen die meisten Einbrecher einen einfachenSchraubenzieher, um Fenster oder Türen aufzuhebeln. Das dauert nur 5bis 10 Sekunden, dann ist die Tür offen und der Einbrecher drin."Sprecherin: So Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. Miteinfachen Mitteln kann man viele Einbrecher sicherlich abschrecken.Echten Schutz bietet aber nur geprüfte Sicherheitstechnik.O-Ton 2 (Florian Lauw, 16 Sek.): "Am besten hilft mechatronischerEinbruchschutz wie unsere Secvest Touch Funkalarmanlage. Will jemandein Fenster oder eine Tür aufhebeln, stemmen sich ihm über eine TonneWiderstand entgegen und gleichzeitig geht der Alarm los. Die meistenEinbrecher suchen dann sofort das Weite. Das System ist außerdemerweiterbar."Sprecherin: Zum Beispiel mit Rauchmeldern oder Videokameras,...O-Ton 3 (Florian Lauw, 12 Sek.): "...mit denen man die Eingangstüroder Terrassentür überwachen und auch Beweisfotos machen kann. Unddas alles kann man sehr bequem über einen intelligentenSchließzylinder bedienen, so dass man sich überhaupt keine Gedankenmehr über Sicherheit machen muss."Sprecherin: Natürlich ist eine solche Profianlage auch einegrößere Investition. Aber es gibt Förderung vom Staat.O-Ton 4 (Florian Lauw, 15 Sek.): "Die Secvest Touch gibt es ab2.500 Euro, inklusive professioneller Beratung und Installation. Undda das System sehr hohe Sicherheitsstandards erfüllt, kann man sicheinen Teil des Geldes direkt vom Staat wieder zurückholen. Alle Infosfinden Sie auf abus.com."Abmoderationsvorschlag:Über die Hälfte aller Einbrüche in Deutschland findet von Oktoberbis Januar statt und zwischen 10 Uhr und 18 Uhr - also wenn wir nichtZuhause sind. Dabei nutzen die Einbrecher die Dunkelheit, die mit derZeitumstellung früher einsetzt. Mehr Infos wie Sie Ihr Zuhause sichermachen können, finden Sie im Netz unter Abus.com.Pressekontakt:ABUS Security Center GmbHpresse@abus-sc.comTel.:08207-95990-277Original-Content von: ABUS Security Center GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell