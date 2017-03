"Einbruchsicherung fürs Haus - preiswert, nützlich, gut?" am 28.3.2017, SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Diebe benötigen mit einfachen Werkzeugen meist nur Sekunden, um inein Haus oder eine Wohnung einzubrechen. Wie kann man sein Zuhausevor Einbruch schützen, auf was sollte man dabei achten?SWR-Reporterin Eva Röder stellt in der ersten von zwei Sendungen"Preiswert, nützlich, gut?" im SWR Fernsehen sinnvollenEinbruchschutz vor. Ein fingierter Einbruch demonstriert das Vorgehenvon Einbrechern und mögliche Schwachstellen bei der Sicherung einesEigenheims. Zu sehen ist "Einbruchsicherung fürs Haus - preiswert,nützlich, gut?" am Dienstag, 28. März 2017, 21 bis 21:45 Uhr im SWRFernsehen.Was ist sinnvoll, was Spielerei?Vorsorge lohnt sich, denn der finanzielle Schaden nach einemEinbruch kann gravierend sein. Eva Röder erklärt, was dieHausratversicherung abdeckt und welche Nachweise dazu nötig sind. DasAngebot an Sicherheitstechnik gegen Einbruch reicht vonabschließbaren Griffen, Zusatzschlössern oder Gittern bis zu smartenelektronischen Überwachungssystemen. Doch was ist sinnvoll, was istSpielerei? SWR-Reporterin Eva Röder testet Produkte aus dem Baumarkt.Ein Lockpicking-Champion zeigt, wie er jede Tür knacken kann.Einbruch alle drei MinutenFast 20.000 Mal im Jahr wird allein in Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz eingebrochen, in Deutschland alle drei Minuten.Treffen kann es jeden, Wohnungen sind nicht sicherer alsEinfamilienhäuser."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriösesPreis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushaltstehen im Mittelpunkt der Sendungen "Preiswert, nützlich, gut?" mitSWR-Reporterin Eva Röder.In der zweiten Folge von "Preiswert, nützlich, gut?" am Dienstag,4. April 2017, 21 Uhr im SWR Fernsehen prüft Eva Röder, was man beieiner Neuanschaffung von Herd oder Kühlschrank beachten undinvestieren sollte.Online first: Die Sendung ist ab 16 Uhr des Vortages derAusstrahlung in der SWR-Mediathek unter www.SWRmediathek.de zu sehen.Fotos über www.ARD-Foto.de Vorführraum: AkkreditierteJournalist/innen können sich den Film unterhttp://presseportal.swr.de/index.php ansehen.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell