Einbruchshochburgen Stadtstaaten: Verbraucher versichern häufig Hausrat (FOTO)

München (ots) -Kriminalstatistik: viele Wohnungseinbrüche im Saarland, aberunterdurchschnittlich versichert / Verbraucher in Thüringen undBaden-Württemberg am seltensten abgesichert / Über 300CHECK24-Experten beraten kostenlos bei VersicherungsfragenIn den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin gibt esdeutschlandweit die meisten Wohnungseinbrüche im Verhältnis zurAnzahl der Haushalte. Spitzenreiter ist Bremen mit 5,2 Einbrüchen je1.000 Haushalten im Jahr 2018.*Gleichzeitig schützen sich Verbraucher in den Stadtstaaten amhäufigsten mit einer Hausratversicherung, die auch für Schäden durchEinbruch und Diebstahl aufkommt.**"Aufgrund eines höheren Sicherheitsbedürfnisses inEinbruchshochburgen schließen dort auch mehr Kunden eineHausratversicherung ab", sagt Nina Senghaas, LeiterinHausratversicherung bei CHECK24.Auch im Saarland gibt es vergleichsweise viele Wohnungseinbrüche.Dennoch versichern Verbraucher im kleinsten deutschen Flächenlandihren Hausrat deutlich seltener als der Bundesdurchschnitt.Positives Gegenbeispiel ist Brandenburg mit einerüberdurchschnittlichen Absicherungsquote bei unterdurchschnittlicherAnzahl an Einbrüchen.Geringeres Schutzbedürfnis in Thüringen und Baden-WürttembergVerbraucher in Baden-Württemberg und Thüringen sehen die geringsteNotwendigkeit, sich abzusichern. Mit nur 1,1 Einbrüchen je 1.000Haushalten zählt der Freistaat aber auch zu den sicherstenBundesländern. Nur in Bayern ist die Einbruchquote noch geringer.Auch dort ist die Anzahl der über CHECK24 abgeschlossenenHausratversicherungen vergleichsweise gering.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Hausratversicherung, etwa zumLeistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch perE-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.Im Photosafe von CHECK24 können Kunden Fotos und Rechnungen ihresHausrats oder Gutachten ihrer Wertsachen hochladen. Die Dateienliegen auf sicheren Servern und können im Schadenfall, z. B. beiDiebstahl, einfach abgerufen werden.*Basis: alle 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Hausratversicherungen**Quellen: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018(http://ots.de/FeEEJf),Statistisches Bundesamt (http://ots.de/mGxNBa), eigene Berechnungen