Einbruchsaison: So versichern Verbraucher ihren Hausrat in der richtigen Höhe (FOTO)

München (ots) -Unterversicherung vermeiden: CHECK24 hilft, die passendeVersicherungssumme zu finden / Großstädte im Vergleich: höchsteVersicherungssummen in Düsseldorf und Bonn / CHECK24-Experten helfenbei Fragen rund um die HausratversicherungIm Herbst ist Einbruchsaison in Deutschland. Vor den finanziellenFolgen von Wohnungseinbrüchen schützt eine Hausratversicherung. Abernur wenn die festgelegte Versicherungssumme hoch genug ist, begleichtdie Versicherung den Schaden auch in voller Höhe.Verbraucher errechnen den Wert ihres Hausrates entwederindividuell oder mit einer Pauschalsumme. Diese beträgt bei denmeisten Versicherern 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche."Mit der pauschalen Berechnung der Versicherungssumme schützensich Verbraucher vor einer möglichen Unterversicherung", sagtBenjamin Brook, Geschäftsführer Hausratversicherung bei CHECK24."Denn ab dieser Summe verzichten Versicherer darauf, dieEntschädigung zu kürzen, auch wenn die Versicherungssumme unter demtatsächlichen Wiederbeschaffungswert des Hausrats liegt."CHECK24 hilft Kunden, eine Unterversicherung des Hausrates zuvermeidenCHECK24 unterstützt Kunden bei der Wahl der richtigenVersicherungssumme. Im Hausratversicherungsvergleich sind 650 Europro Quadratmeter Wohnfläche voreingestellt. CHECK24-Kunden erhaltendann im Vergleichsergebnis die Tarife mit einer Versicherungssummeangezeigt, ab der sichergestellt ist, dass die Versicherer auf eineKürzung wegen Unterversicherung verzichten.Verbraucher, die beim Versicherungsvergleich eine niedrigere Summewählen, erhalten einen entsprechenden Hinweis zur möglichenUnterversicherung. Zum Vergleichsergebnis gelangen Kunden dann nur,wenn sie diesen aktiv wegklicken oder die Summe wieder ändern.Höchste Deckungssumme in Düsseldorf: Hausrat mit durchschnittlich819 Euro je qm versichertDa die Versicherungssumme möglichst genau dem Neuwert desHausrates entsprechen sollte, können auch Summen unterhalb derPauschale ausreichend sein. In Wohnungen mit besonders wertvollenGegenständen dagegen sind vielleicht Summen deutlich über derPauschale notwendig.In Deutschlands Großstädten liegen die durchschnittlichversicherten Summen ausnahmslos über 650 Euro je Quadratmeter. Nurleicht darüber liegen die Versicherungssummen in Berlin (652 Euro)und Hamburg (658 Euro). Deutlich höher bemessen Düsseldorfer den Wertihres Hausrates (819 Euro).* Zur vollständigen Liste der 25 größtendeutschen Städte geht es hier: http://ots.de/pS5FAkService für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Hausratversicherung, etwa zumLeistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch perE-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner. Neu: CHECK24-Kunden erhalten bei einerUnwetterwarnung des DWD am Versicherungsort eine SMS und könnenSturmschäden so verhindern, bevor sie entstehen.*Basis: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenenHausratversicherungen; ohne Tarife mit den ZusatzbausteinenGlasbruch, Fahrraddiebstahl, Elementarschäden und ohne Tarife mitunbegrenzter Versicherungssumme