Einbruch auf europäischem Automarkt im Oktober fortgesetzt - Ausmaß gesunken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Automarkt hat auch im Oktober einen herben Dämpfer erlitten.



Dabei fiel das Minus allerdings nicht mehr so deutlich aus wie im Vormonat, als die Verkäufe fast um ein Viertel eingebrochen waren. Der Branchenverband Acea machte in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erneut die neuen EU-Abgasregeln für die Entwicklung verantwortlich.

Die Zahl der Zulassungen in den EU-Ländern fiel den Angaben zufolge um 7,3 Prozent auf 1,08 Millionen Stück. In den ersten zehn Monaten des Jahres nahmen die Neuzulassungen dank kräftiger Zuwächse in früheren Monaten hingegen um 1,6 Prozent auf 13,04 Millionen zu. In Europa gilt das neue Abgas- und Prüfverfahren WLTP seit dem 1. September.

Im Oktober ging die Nachfrage in allen fünf Hauptmärkten zurück. Seit Jahresanfang verzeichneten hingegen nur Italien (-3,2%) und Großbritannien (-7,2%) ein Minus. In Spanien legten die Zulassungen mit 10,0 Prozent am kräftigsten zu. Dahinter folgten Frankreich (+5,7%) und Deutschland (+1,4%).