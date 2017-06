Einblicke in kostbare Naturschätze / Tag des Nationalen Naturerbes in der Wahner Heide eröffnet

Troisdorf (ots) -Gemeinsame Pressemitteilung mit dem Bundesamt für Naturschutz, derDeutschen Bundesstiftung Umwelt und der Bundesanstalt fürImmobilienaufgabenUnter dem Motto "Naturschätze erleben" sind Bürgerinnen und Bürgeram 10. und 11. Juni eingeladen, in einer großen bundesweitenGemeinschaftsaktion das Nationale Naturerbe zu erleben. An 29Standorten öffnen Träger von Naturerbeflächen ihre Tore. Der Tag desNationalen Naturerbes soll neugierig machen auf eine faszinierendeTier- und Pflanzenwelt und einzigartige Landschaften des NationalenNaturerbes.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: "Das Nationale Naturerbewar und ist eine herausragende Initiative des Bundes. Nach nunmehrdrei Legislaturperioden blicken wir auf eine unglaublicheErfolgsgeschichte für die Natur zurück. Allein die Größe vielerNaturerbeflächen ist in unserem dicht besiedelten Land vonunschätzbarem Wert für Natur und Landschaft. Wir bewahren damitnachfolgenden Generationen einzigartige Lebensräume und ein StückNaturschutzgeschichte."Bei der Auftaktveranstaltung zum "Tag des Nationalen Naturerbes"heute in der Wahner Heide hoben Vertreterinnen und Vertreter desBundesamtes für Naturschutz (BfN), der Deutschen BundesstiftungUmwelt und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit ihremGeschäftsbereich Bundesforst die einzigartige Bedeutung derNaturerbeflächen für den Naturschutz in Deutschland hervor.Im Rahmen des Nationalen Naturerbes verzichtet der Bund auf denVerkauf von naturschutzfachlich wertvollen Bundesflächen undüberträgt sie in die Hände des Naturschutzes, um Wildnis undschutzwürdige Offenland-Lebensräume zu sichern.Mittlerweile umfasst dieses "Nationale Naturerbe" eine Fläche von156.000 Hektar. Die Flächen werden von den Ländern, der DeutschenBundesstiftung Umwelt, den Naturschutzverbänden und -stiftungen sowiedem Bundesforst im Zusammenwirken mit dem Bundesamt für Naturschutzauf höchstem naturschutzfachlichem Niveau betreut.Über den Tag des Nationalen Naturerbes: Vom 10. bis 11. Junifinden auf 29 Flächen in Deutschland vielfältige Aktionen zum "Tagdes Nationalen Naturerbes" statt: Wanderungen und Exkursionen inBuchenwäldern an der Ostseeküste, in das Grüne Band, in Heide- undWaldlandschaften in West- und Ostdeutschland bis hin zu einerFahrradtour in eine Naturerbefläche vor den Toren Münchens.Interaktive Karten und die Einzelveranstaltungen:www.bmub.bund.de/P4602Auswahlkriterium für Naturerbeflächen:www.bfn.de/0325_nne_allgemein.htmlStand der Flächenübertragungen:www.bfn.de/0325_nne_stand_uebertragung.htmlDie Flächen der DBU des Nationalen Naturerbes:www.dbu.de/naturerbePressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell