Einblicke in Denken, Leben und Arbeit eines Ausnahmeschriftstellers (FOTO)

90-minütiger Dokumentarfilm "Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein,dass ich mich verspäte" / Donnerstag, 7. Dezember 2017, 23:45 Uhr,SWR FernsehenIn den Sechzigern zeigte Peter Handke als einer der ersten, wiedas geht: der Schriftsteller als "angry young man" und Popstar desLiteraturbetriebs, kompromisslos in seiner Sprache und der Vielfaltseines Schreibens. Kaum war er auf den Bestsellerlisten, kehrte erdem Rummel den Rücken. Er ging auf Reisen, und immer nahm er seineLeser mit in den Rhythmus seiner Sprache, in seine langen,schwingenden Sätze. Corinna Belz hat mit "Peter Handke: Bin im Wald.Kann sein, dass ich mich verspäte" einen Film geschaffen, derüberraschende Einblicke in das Denken, die Arbeit und das Leben desSchriftstellers Peter Handke eröffnet. Die TV-Erstausstrahlung ist am7. Dezember 2017 um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen.Geflügelte Titel und genaue Beobachtungen Viele seiner Buchtitelklingen wie die Titel aus einer Jukebox und wurden zu Losungenmehrerer Generationen von Lesern, etwa: "Publikumsbeschimpfung", "DieAngst des Tormanns beim Elfmeter", "Wunschloses Unglück", "Der kurzeBrief zum langen Abschied". Seit vielen Jahren lebt und arbeitetPeter Handke zurückgezogen in seinem Haus in einer Pariser Vorstadt,ein stiller, gastlicher, von Leben und Schreiben, Sprachlichem undNicht-Sprachlichem aufgeladener Ort - "eine Rettung", wie Handkeeinmal sagt. Hier beginnt der Film von Corinna Belz, von hier ausbricht der Autor auf zu seinen mal hoch konzentrierten, mal fastbeiläufigen, immer aufmerksamen Erkundungen und Begegnungen. PeterHandkes genauer, freier Blick wird spürbar in seinen Texten, denGesprächen, dem Kosmos seiner Notizbücher, den zahlreichen bisherunveröffentlichten Polaroids.Fragen zum SeinNach ihrem vielfach preisgekrönten Kinoerfolg "Gerhard RichterPainting" (u. a. Deutscher Filmpreis/ Bester Dokumentarfilm)porträtiert Corinna Belz nun einen Schriftsteller. Entstanden ist einFilm über das Schreiben, über die Wahrnehmung der Wirklichkeit undihre Verwandlung in Kunst, über die Kunst des Erfindens - und nichtzuletzt über die großen, unverzichtbaren Fragen, die Peter Handkeeindringlich und zuweilen unerwartet liebevoll stellt: "Was istjetzt? Wie soll man leben?"Sendung"Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte"wird am Donnerstag, 7. Dezember 2017 um 23:45 Uhr im SWR Fernsehengezeigt. Der Film ist eine Produktion von zero one film mitUnterstützung von Film- und Medienstiftung NRW, BKM, DFFF, MEDIA undSWR.