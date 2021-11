Einblick in die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen

Sofia (ots) -Die Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (DBIHK) hat heute die Publikation "100 Fragen und Antworten zum Bulgariengeschäft" veröffentlicht. Mit unserem neuen Format "100 Fragen und Antworten zum Bulgariengeschäft" möchten wir potentiellen deutschen Geschäftspartnern und Investoren aus Deutschland die Möglichkeit anbieten, sich gründlich mit den deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen auseinanderzusetzen. Die praktischen Erfahrungen der Unternehmen stehen dabei im Fokus."Bulgarien ist bei denjenigen die hier im Land investiert haben auch nach Jahren, immer noch eine Entscheidung, die als sehr positiv gesehen wird. Dies zeigen auch unsere regelmäßigen Umfragen bei unseren Mitgliedern. Dieser Trend hat auch während der Covid 19 Pandemie angehalten und wir sehen mit Freude, dass sich auch die letzten Monate viele deutsche Firmen entschieden haben, sich in Bulgarien anzusiedeln", so Tim Kurth, Präsident der DBIHK.Die Form des Interviews erlaubt einen tiefen Blick auf die Meinung von Topmanagern wichtiger AHK-Mitgliedsunternehmen einzuwerfen. Diese 15 Interviews stellen nicht nur die ganze Branchenvielfalt der deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen von, Versicherung, Handel, HR - Dienstleistungen, Logistik, bis hin zu Finanzdienstleistungen, Rechtsberatung und Tourismus. Sie lassen zudem vor Ihnen ein akkurates Bild der Lage deutscher Unternehmen in Bulgarien entstehen.Die Fragen beziehen sich auf Themen wie bedeutsame Projekte, Entwicklung der Firmenstrategie, Marktpositionierung, Best Practices, Branchentrends, spezifische Anforderungen der Kunden, Digitalisierung, News, Auszeichnungen, Abgrenzung vom Wettbewerb und Bewältigung der Folgen der Pandemie.Pressekontakt:Katia Georgieva/ Ivanka MirchevaT +359 2 816 30-26 | M +359 894 418 776katia.georgieva@ahk.bg/ ivanka.mircheva@ahk.bgOriginal-Content von: AHK Bulgarien, übermittelt durch news aktuell