Einblick in die Märkte: US-Aktienfutures höher gehandelt!

U.S.-Aktienfutures wurden im frühen Vorbörsehandel höher gehandelt, da die Investoren auf Einnahmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Facebook, Inc . (NASDAQ:FB), Apple Inc . (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) und Twitter Inc. (NYSE:TWTR) warten. Die Wall Street verzeichnete in der vorangegangenen Sitzung massive Verluste aufgrund steigender Coronavirus-Ängste.

Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal werden um 8:30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung