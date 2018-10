EinWeg mit Pfand-Mehrweg: Unklare Folgen für die Umwelt - Ökobilanzen als Entscheidungsgrundlage

Berlin (ots) - Seit Jahren wird behauptet Mehrwegflaschen leisteneinen signifikanten Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Jetzt zeigtsich, so klar ist das gar nicht. Eine neue Studie des ifeu-Institutfür Energie- und Umweltforschung Heidelberg untersucht bisherigeÖkobilanzen bepfandeter Mehrweg- und Einweggetränkeverpackungen mitüberraschendem Ergebnis. Kaum eine Studie zeigt eindeutigeErgebnisse. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie ökologischGetränkeverpackungen heute sind. Der ökologisch bewussteGetränkeeinkauf bleibt ein kompliziertes Unterfangen. Das stellt auchden Gesetzgeber vor Probleme. Die im Bund Getränkeverpackungen derZukunft (BGVZ) organisierten Getränkehersteller, Handels-,Verpackungs- und Recyclingunternehmen haben wissenschaftlich klärenlassen, ob die bisherige Ökobilanzierung von Mehrweg und EinWeg mitPfand handfeste Ergebnisse liefert. Der Studienleiter BenediktKauertz (ifeu) betont, dass "wir mit den Ergebnissen der Ökobilanzheute nicht mehr viel anfangen können. Im Grunde wissen wir jetzt,dass wir nichts wissen."Auf der Grundlage von Studienergebnissen des Umweltbundesamtes ausden Jahren 2000 und 2002 galt Mehrweg lange als ökologischvorteilhaft. Doch in der Branche hat sich vieles verändert. DiePET-Einweg-Flaschen und Dosen sind leichter geworden und haben einenhöheren Anteil an recyceltem Material. Gleichzeitig sind immer mehrMehrwerg-Individualglasflaschen mit hohem Marktanteil im Umlauf.Diese müssen teils über weite Wege immer zum selben Herstellerzurück. Einer Ökobilanz musste sich die individuelle Mehrwegflaschenoch nie stellen.Verbraucher und Politiker sind ratlos, weil eine gesicherteGrundlage für umweltfreundliche Entscheidungen fehlt. DieAuftraggeber der Studie mahnen deshalb, dass nur auf dem Fundamentwissenschaftlich gesicherten Fakten in Zukunft Maßnahmen entwickeltwerden können, die aktiv zum Umweltschutz beitragen. Zur eindeutigenErgebnisfindung bedarf es daher neuer Bewertungsleitlinien, derenDefinition und Pflege nur durch eine unabhängige öffentliche Stelleerfolgen kann. Wir brauchen neue Ökobilanzen mit den Marktbedingungenvon heute.Pressekontakt:Katrin BarzPR & MarketingBund Getränkeverpackungen der Zukunft GbRMarburger Straße 210789 BerlinT. +49 30 859946-280M. +49 177 6468655E. katrin.barz@bgvz.deWeb. www.bgvz.deWeb. www.einweg-mit-pfand.deOriginal-Content von: Bund Getränkeverpackungen der Zukunft (BGVZ) GbR, übermittelt durch news aktuell