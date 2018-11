Eilt: Presse-Akkreditierung startet für Leser-Debatte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Chemnitz/Frist bis 10. November (Posteingang)

Chemnitz (ots) - Am 16. November 2018 wird Bundeskanzlerin AngelaMerkel im Rahmen ihres Chemnitz-Besuchs mit Leserinnen und Lesern der"Freien Presse" diskutieren. Die "Freie Presse" gewährt inbeschränktem Umfang Vertretern anderer Medien die Möglichkeit, vonder Leser-Debatte zu berichten. Nachrichtenagenturen, Fotoagenturenund TV-Sender werden gepoolt.Für die Berichterstattung vom Veranstaltungsort ist eineAkkreditierung erforderlich, die bis zum 10. November erfolgt seinmuss (Posteingang).Voraussetzung für eine Akkreditierung ist der Nachweis derhauptberuflichen journalistischen Tätigkeit.Das Akkreditierungsformular sowie weitere Informationen sind absofort abrufbar unter: www.freiepresse.de/presse_merkelDas Formular muss unterschrieben gemeinsam mit dem Nachweis derjournalistischen Tätigkeit per Post bis zum 10. November 2018(Posteingang) geschickt werden an: Freie Presse, SekretariatGeschäftsführung, Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz.Die Berichterstattung vor Ort wird aus einem Medienzentrum inunmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsbereich möglich sein. FürTV-Sender sind Stellflächen im Außenbereich vorhanden. Dereigentliche Veranstaltungsbereich ist in erster Linie demVeranstalter, den Poolführern und Nachrichtenagenturen vorbehalten.Pressekontakt:Akkreditierung: Christin Klinnert; +49 656 10 002;christin.klinnert@freiepresse.deRedaktion: Torsten Kleditzsch; +49 656 10 400;torsten.kleditzsch@freiepresse.deOriginal-Content von: Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell