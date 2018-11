Eike Immel: Ohne Hilfe meines Heimatvereins würde ich heute vielleicht nicht mehr leben

Berlin (ots) - Der Ex-Nationaltorhüter Eike Immel hat den Tag, andem der Gerichtsvollzieher vor seiner Tür stand, als seinenpersönlichen Tiefpunkt bezeichnet. Wie Immel am Donnerstagabend inder rbb Abendshow sagte, war er so hoch verschuldet, dass er dieForderungen des Gerichtsvollziehers nicht mehr begleichen konnte.Sein Heimatverein TSV Eintracht Stadtallendorf habe ihm in dieserZeit sehr geholfen. "Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ichüberhaupt noch leben würde, wenn das nicht gekommen wäre. Ich warkrank, ich hatte keine Krankenversicherung, das war ein Albtraum", soImmel.Im hochrangigen Fußball habe ihm hingegen niemand bei derBewältigung seiner Schulden geholfen, wobei der ehemaligeFußball-Profi das auch von niemandem erwartet habe. Den aktuellenStand seiner Schulden schätzt Immel auf 700.000 bis 800.000 Euro.Eike Immel war von 1980 bis 1988 Torwart im Kader der deutschenNationalmannschaft. Er absolvierte mehr als 500 Bundesliga-Spiele undverdiente in seiner Hochphase mehrere Millionen Euro. Nach seinerSportlerkarriere stürzte er durch Fehlinvestitionen und luxuriöseAutos in Schulden im sechsstelligen Bereich. 2008 musste erPrivatinsolvenz anmelden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendshowChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 24 310abendshow@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell