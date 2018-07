Eignen sich die Dividendenaktien BASF, Novo Nordisk und Daimler für dein Ruhestandsportfolio?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Viele Investoren im Ruhestandsalter dürften in der Regel zwei einfache Ziele verfolgen: Den Kapitalerhalt sowie ein verlässliches Zusatzeinkommen, um die Rentenlücke im Vergleich zu ihrem letzten Erwerbseinkommen etwas kompensieren zu können.

Dementsprechend dürften viele Anleger aus dieser Altersschicht per se auf defensive Dividendenaktien setzen. Doch ist natürlich nicht jede Dividendenaktie gleich geeignet, um diesen Zielsetzungen gerecht werden zu können. Richten wir in diesem Sinne unser Augenmerk auf die potenziell interessanten Ausschütter BASF (WKN: BASF11), Novo Nordisk (WKN: A1X8AR) und Daimler (WKN: 710000) und überprüfen, unter welchen Umständen sich diese Kandidaten für dein Ruhestandsportfolio eignen könnten.

Das zyklische BASF?

Fangen wir an mit BASF. BASF konnte innerhalb der letzten Jahre einen sehr attraktiven, stabilen Lauf an Dividendenerhöhungen hinlegen. Seit der Kürzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2009 haben die Ludwigshafener konsequent Jahr für Jahr die eigene Ausschüttung um mindestens 10 Cent pro Jahr erhöht.

Da zudem bei einer aktuellen Dividende in Höhe von 3,10 Euro je Aktie und einem Kursniveau von 84,00 Euro (19.07.2018, maßgeblich für alle Kurse) eine nette Dividendenrendite von 3,69 % winkt, könnte das natürlich ein interessanter Mix sein.

Dennoch sollte auch erwähnt werden, dass BASF aufgrund des dominierenden Chemiegeschäfts tendenziell eher als zyklischer Wert eingeordnet wird. Zwar fertigt das Unternehmen Produkte in 18 verschiedenen Segmenten innerhalb des weiten Feldes der Chemiebranche und ist somit hier sehr breit diversifiziert, nichtsdestoweniger ist die starke Abhängigkeit von wirtschaftlichen Auf- und Abschwüngen definitiv ein Aspekt, den man als Anleger auf dem Schirm haben sollte.

Gesunde Dividenden bei Novo Nordisk?

Weiter geht es mit Novo Nordisk. Die Dänen können den bemerkenswerten Lauf an konsequent erhöhten Dividenden von BASF sogar noch toppen. Denn Novo Nordisk hat in diesem Jahr bereits die zwanzigste Dividendenerhöhung in Folge bekannt gegeben, was den dänischen Insulinriesen zu einem heißen Aspiranten für das Reich der hochangesehenen Dividendenaristokraten macht.

Da hier bei einer aktuellen Ausschüttung in Höhe von 7,85 Dänischen Kronen (DKK) und einem Kurs von 319,35 DKK eine Dividendenrendite von 2,45 % lockt, könnte Novo Nordisk ebenfalls eine aussichtsreiche Dividendenaktie für Ruheständler sein.

Die defensive Klasse von Novo Nordisk äußert sich meiner Meinung nach in dem relativ krisensicheren Hauptgeschäftsfeld der Dänen. Diabetes ist leider eine Erkrankung, die in vielen entwickelten Staaten weiterhin voranschreitet und innovative regelmäßige Versorgungsmedikamente könnten daher noch viele Jahre lang gefragt sein. Das sind vom Grundprinzip her sehr vielversprechende Aussichten für ein führendes Unternehmen in der Diabetesversorgung.

Mobile, renditestarke Daimler-Aktie?

Zuletzt betrachten wir nun noch die Aktie des deutschen Premium-Autobauers Daimler. Auch hier gab es bei der Dividendenentwicklung der letzten Jahre wenig zu beanstanden. Seit der Wiedereinführung der Dividende im Jahr 2010 wurde die Dividende mindestens jedes Jahr konstant gehalten und ein ums andere Mal sogar erhöht. Zuletzt wurden 3,65 Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet, was bei einem Kurs in Höhe von 58,77 Euro eine Dividendenrendite von 6,21 % ergäbe. Das könnte einem Ruhestandsportfolio gewiss einen Einkommenskick geben.

Nichtsdestoweniger sollten sich Investoren das Risiko des stark zyklischen Geschäfts bewusst machen. Gerade Premium-Automobile könnten bei nachlassender globaler Konjunktur deutlich weniger gefragt sein, was sich erheblich auf die Umsätze und Ergebnisse auswirken dürfte. Schwelende Handelskonflikte, die Ungewissheit im Elektromobilitätsbereich sowie ärgerliche Schlagzeilen rund um Dieselmanipulationen könnten noch dazu ihr Übriges tun.

Wer dieses Risiko in Anbetracht der attraktiven Dividendenrendite für vertretbar hält, kann bei Daimler gewiss überlegen. Stark sicherheitsbedürftige Investoren, denen Verlässlichkeit bei den Dividendenzahlungen am Wichtigsten ist, sollten hier jedoch sehr genau ihre Interessen abwägen.

Du hast die Wahl

Alle drei Aktien besitzen gewiss so ihre Reize. Wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich versucht ein Spektrum von tendenziell defensiv (Novo Nordisk) über risikoreicher (BASF) bis hin zu stark zyklisch und daher risikobehaftet (Daimler) abzubilden.

Wo du dich in Anbetracht deiner Ruhestandsbedürfnisse und Neigungen einordnest, das bleibt deine finale Entscheidung.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Daimler und Novo Nordisk.