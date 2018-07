Eiger BioPharmaceuticals: Aktienanalyse vom 20.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Eiger BioPharmaceuticals, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 19.07.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 10,8 USD.

Eiger BioPharmaceuticals haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Eiger BioPharmaceuticals als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eiger BioPharmaceuticals vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 30,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 183,33 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,8 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Eiger BioPharmaceuticals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,24 USD. Der letzte Schlusskurs (10,8 USD) weicht somit -3,91 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (12,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Eiger BioPharmaceuticals-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Eiger BioPharmaceuticals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eiger BioPharmaceuticals. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.