Eigenverantwortung

Es genügt nicht mehr, auf angeblich verantwortungslose Urlauber zu zeigen, die ihren Corona-Test doch auch gerne selbst bezahlen können. Oder auf Erntehelferinnen und Schlachthofleute, die uns die Statistik verhageln. Die zunehmenden Infektionen schaffen wir schon selbst. Etwa in Berlin, wo Restaurants eher selten Gästelisten führen und sich Menschentrauben vor Kneipen bilden. Oder in Zügen, wo Reisende nach Hinweisen auf die Maskenpflicht manchmal so unfreundlich reagieren, dass das Bahnpersonal einem Nervenzusammenbruch nahekommt. Wollen wir einen zweiten Lockdown verhindern, müssen wir unser eigenes Verhalten daran ausrichten - und auch andere überzeugen. Alles andere wäre ein Pokerspiel mit dem Virus.