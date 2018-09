Eigentumswunsch wächst mit steigenden Mieten (FOTO)

Stuttgart (ots) -Wer als Mieter derzeit eine neue - vielleicht sogar größere -Wohnung sucht, hat es vor allem in Ballungsräumen schwer. Das Angebotan bezahlbarem Wohnraum sinkt und die Neuvertragsmieten steigenweiter. Immer mehr Mieter denken daher über einen Wohnungs- oderHauskauf nach. Die Finanzierungsbedingungen sind noch günstig.7,46 Euro pro Quadratmeter. So viel zahlen Mieter in Deutschlanddurchschnittlich an Kaltmiete, wenn sie einen Mietvertrag neuabschließen. Damit ist die Neuvertragsmiete im Vergleich zum Vorjahr(7,15 Euro) um 4,3 Prozent gestiegen. Seit 2009 sind es sogar 26Prozent. Das geht aus dem Frühjahrsgutachten 2018 des ZentralenImmobilien Ausschusses (ZIA) hervor. Die Entwicklung verdeutlicht,wie schwierig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden.Als sinnvolle Alternative zur teuren Mietwohnung denken vieleMieter derzeit über ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung nach,in der sie gegen Mieterhöhungen und Kündigung gewappnet sind. LautTNS Trendindikator 2018 möchte jeder vierte Mieter in den nächstenzehn Jahren in sein Eigenheim ziehen. Und das lohnt sich in der Tat,insbesondere auf lange Sicht. Bei einer monatlichen Kaltmiete von 750Euro kommen beispielsweise - bei realistischen 1,5 ProzentMietsteigerung im Jahr - nach 20 Jahren 208.000 Euro zusammen. Wer insein eigenes Zuhause investiert, schafft auch einen sicheren Wert fürdie Zukunft - für sich und seine Kinder.Wann sich der Eigentumserwerb rechnet, hängt vom Kaufpreis, aberauch von der Höhe der Kaufnebenkosten ab. Letztere sollten Käufer ausErspartem bezahlen können. "Eine gute Möglichkeit, kontinuierlichEigenkapital aufzubauen, ist ein Bausparvertrag. Mit dem über einigeJahre angesparten Guthaben erhält man eine gute Basis", sagt ThomasThiet von der LBS. Wird der Bausparvertrag mit einem tilgungsfreienVorfinanzierungskredit kombiniert, kann er mit seinem am Abschlusstagvereinbarten Zins 30 Jahre Planungssicherheit bieten. Zusätzlichverhelfen staatliche Förderungen wie Wohn-Riester-Zulagen,Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage schneller zum eigenenHeim.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman.ergoJulia VogtEditor / Senior Account ExecutiveTelefon: +49 (0)221 912887-28Fax: +49 (0)221 912887-77E-Mail: Julia.Vogt@edelmanergo.comOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell