Eigentümerwechsel bei Prefere Resins: Silverfleet Capital übernimmt Mehrheit an führendem Phenol- und Aminoharzhersteller aus Erkner

München, London, Paris (ots) - Das auf "buy to build"spezialisierte europäische Private-Equity-Unternehmen SilverfleetCapital hat einen Vertrag zur mehrheitlichen Übernahme der PrefereResins Holding GmbH mit Hauptsitz im brandenburgischen Erkner beiBerlin unterzeichnet. Die Gesellschaft ist einer der europäischenMarktführer für die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb vonPhenol- und Aminoharzen, die als Basis für Verbundwerkstoffe in denBereichen Bau, Isolierung und Industrie eingesetzt werden. DieTransaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichenGenehmigung; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Prefere Resins entstand im Jahr 2000 aus dem Zusammenschluss vonbis dato zu den skandinavischen Unternehmen Neste und Perstorpgehörenden Werken. Die Gruppe bildete bis 2014 die Phenolharzspartedes skandinavischen Chemiekonzerns Dynea Oy; seither war sie immehrheitlichen Besitz des Berliner Beteiligungsunternehmens Capiton.Weitere Anteile hielten bisher die Intermediate Capital Group (ICG)sowie das Management, das auch weiter beteiligt bleiben wird. PrefereResins unterhält heute sieben Produktionsstätten in sechseuropäischen Ländern (neben Deutschland in Frankreich,Großbritannien, Finnland, Polen und Rumänien), drei Forschungs- undEntwicklungsstandorte (Deutschland, Österreich und Finnland) und vierregionale Vertriebsbüros. Beschäftigt sind mehr als 320 Mitarbeiter,die jährliche Produktionsmenge beträgt über 320.000 Tonnen. Dasdiversifizierte Produktportfolio umfasst mehr als 900 individuelleZusammensetzungen, die an mehr als 300 Kunden geliefert werden -darunter auch zahlreiche große, multinationale Blue-Chip-Unternehmen,die Holzwerk- und Dämmstoffe produzieren. Anwendung finden dieProdukte von Prefere Resins unter anderem im Bau (OSB-, Faser- undSpanplatten, Sperrholz, Furnierschichtholz, ULE-Leim), bei derIsolierung (Glasfasergewebe, Steinwolle) und im Industriebereich(Schleifmittel, Bindemittel für Bremsbeläge, feuerfeste Materialien,Öl- und Luftfilter).Nach der Übernahme will Silverfleet eine Buy-and-Build-Strategiefür das Unternehmen verfolgen, wodurch der Wachstumskurs von PrefereResins vor allem durch den weiteren Ausbau der Forschungs- undEntwicklungskapazitäten, den Launch neuer Produkte und dieErweiterung der geografischen Präsenz und des Kundenstammsfortgesetzt werden soll. Mit eingebracht werden soll dabei auch dieumfassende Erfahrung in der chemischen Industrie - zu Silverfleetserfolgreichen Investments in diesem Bereich zählen Coventya(Produktion und Vertrieb von Spezialchemikalien), Kalle (Herstellungvon synthetischen Wursthüllen), Aesica (pharmazeutischeAuftragsherstellung) und Finnish Chemicals (Produktion vonChemikalien).Die Akquisition ist das achte Investment von Silverfleet Capitalaus seinem aktuellen Fonds und das dritte in Deutschland; dortumfassen die Beteiligungen die Pumpenfabrik Wangen (Herstellung vonindustriellen Spezialpumpen) und die jüngst übernommene 7days(Marktführer für medizinische Berufskleidung)."Prefere Resins ist ein europäischer Marktführer für Phenol- undAminoharze. Das Unternehmen agiert in einem Wachstumsmarkt undbedient Branchen, deren Nachfrage künftig noch weiter steigen wird.Ein Paradebeispiel für ein Investment von Silverfleet - wirunterstützen marktführende Unternehmen bei ihrer nächstenWachstumsphase und freuen uns, die Entwicklung gemeinsam mit demManagement-Team und den Mitarbeitern weiter voranzutreiben", erklärtKlaus Maurer, Partner im Münchener Büro von Silverfleet undverantwortlich für die Transaktion.Arno Knebelkamp, CEO von Prefere Resins, ergänzt: "Meine Kollegenund ich freuen uns, mit Silverfleet einen paneuropäisch aufgestelltenPartner für unsere nächste Wachstumsphase gefunden zu haben.Silverfleet steht für eine Reihe erfolgreicher Investments imChemie-Sektor und hat einen beeindruckenden Track Record darin,internationales Wachstumspotenzial zu heben. Der gemeinsameTatendrang ist groß und wir werden die anstehenden Aufgaben nun raschzusammen angehen."Bei Silverfleet sind die Investment-Experten Klaus Maurer,Jennifer Regehr, Benjamin Hubner, Jan Kux und Guntram Kieferle ausdem Münchener Büro in die Transaktion involviert. Beraten wurdeSilverfleet von goetzpartners, ChemAdvice (beide Commercial),Investec (M&A), PwC (Financial & Tax), H&Z (Operational), Ramboll(Environmental), Latham & Watkins (Legal, Corporate), Shearman &Sterling (Legal, Financial) sowie Lincoln (Debt).Über Prefere Resins:Prefere Resins ist einer der führenden Phenol- undAminoharzhersteller in Europa. Vom Sitz der Gesellschaft in Erknerbei Berlin werden sieben Produktionsstandorte in sechs europäischenLändern gesteuert. Phenolharze zählen dank ihrersicherheitsrelevanten Eigenschaften in Verbindung mit einemattraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu den meist verwendetenDuroplasten und können in den verschiedenste Bereichen eingesetztwerden, zu denen Bau, Isolierung (Dämmstoffe) und Industrie(Automotive und Maschinenbau) gehören. Das Unternehmen produziertjährlich mit etwa 320 Mitarbeitern über 320.000 Tonnen Phenol- undAminoharze und passende Additive und setzt damit über 220 MillionenEuro um (2017).Mehr Informationen unter: www.prefereresins.comÜber Silverfleet Capital:Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet mit seinem29-köpfigen Investment-Team in München, London, Paris, Stockholm undAmsterdam derzeit rund 1,2 Milliarden Euro. Silverfleet Capitalszweiter unabhängiger Fonds wurde im Jahr 2015 mit einem Volumen von870 Millionen Euro geschlossen.Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Eurogeschlossenen unabhängigen Fonds wurden bereits sieben Investmentsgetätigt: The Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler fürDamenmode mit Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischerEntwickler von Spezialchemikalien; Sigma Components, ein britischerHersteller von Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt; LifetimeTraining, ein britischer Anbieter von Trainingsprogrammen;Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz inDeutschland; Riviera Travel, ein britischer Veranstalter vonbegleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten; und 7days, einwestfälischer Anbieter für medizinische Berufskleidung. Silverfleettätigt grenzübergreifende Investments und erzielt Wertsteigerungdurch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im Rahmen dieserStrategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seinerTochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitätenund Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiertoder Folgeakquisitionen tätigt. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,8Milliarden Euro in 27 Unternehmen investiert.Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktionsowie Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat derPrivate-Equity-Investor 32 Prozent seines Anlagevermögens inUnternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 30 Prozentin Großbritannien und Irland, 20 Prozent in Skandinavien und 18Prozent hauptsächlich in Frankreich und den Benelux-Staaten (1).Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment TrackRecord. Zuletzt verkaufte Silverfleet CCC, einen der führendenBPO-Services-Anbieter in Europa sowie Cimbria, einen dänischenHersteller von landwirtschaftlichen Anlagen (2); Kalle, einendeutschen Hersteller von künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple3,5x); OFFICE, einen britischen Schuhhändler (Investment Multiple3,4x); und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen(Investment Multiple 3,3x).(1) Beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und Sourcingin Belgien(2) Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nichtmöglichMehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com