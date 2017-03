"Eigentlich waren wir uns sicher, dass das niemals funktionieren würde." Klaas Heufer-Umlauf über den Auftritt von Koch Ludwig als Ryan Gosling bei der Goldenen Kamera (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "NSGold":

Unterföhring (ots) -Ludwig Lehner aus München wurde am Samstagabend live im ZDF mitder Goldenen Kamera ausgezeichnet - und sorgte bei den "Kollegen ausHollywood", den Zuschauern und der Presse für Verwirrung. Wie konnteder gelernte Koch als Fake-Ryan-Gosling die Auszeichnung für den"Besten Film International" einheimsen? Sechs Wochen lang arbeitetenJoko, Klaas und das "CIRCUS HALLIGALLI"-Team an #GoslingGate. KlaasHeufer-Umlauf: "Eigentlich waren wir uns sicher, dass das niemalsfunktionieren würde. Nicht bei der glamourösesten Preisverleihung desLandes. Nicht im ZDF. Nicht live. Eigentlich. Wir waren uns sicher,dass es irgendwann jemandem auffallen würde. Als Ryan Gosling amSamstagabend tatsächlich die Bühne des ZDF betrat, stellten auch wiruns diese eine Frage: Wie zum Teufel konnte das passieren?"Zur Vorbereitung gründet "CIRCUS HALLIGALLI" die Booking-AgenturConrad, Hertz & Gravemann (CHG), die angeblich Hollywood-Starsvermittelt. Auf einer eigens angelegten Internetseite und perNewsletter informiert die Fake-Agentur, dass Ryan Gosling am Samstagfür einen Dreh in Hamburg sei - damit war der rote Teppich für einenAuftritt bei der Goldenen-Kamera-Verleihung bereitet.Doch wie konnte Ludwig Gosling unerkannt an Fans und anderenHollywood-Stars vorbeikommen? Wieso bemerkte im Briefing vor derVeranstaltung niemand den Fake? Warum wurde der Hollywood-Star nichtvorab durch eine Pressemitteilung angekündigt? Koch Ludwig, Joko undKlaas liefern Antworten auf alle offenen Fragen am Dienstag, um 22:15Uhr im "CIRCUS HALLIGALLI"."CIRCUS HALLIGALLI" - Dienstag, 7. März 2017, um 22:15 Uhr aufProSiebenHashtags zur Show: #HalliGalli #GoslingGateBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell