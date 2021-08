Eigentlich unglaublich, dass Warren Buffett diese Aktie 2016 nicht gekauft hat!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Das, was Warren Buffett so macht, beschäftigt Investoren regelmäßig. Zuletzt sind es beispielsweise seine Aktienrückkäufe gewesen. Oder die künftigen Pläne mit den weiterhin vorhandenen 144 Mrd. US-Dollar in Cash. Wie gesagt: Das Thema ist sehr ergiebig.

Was Warren Buffett im Jahre 2016 gemacht hat, das können wir klar formulieren. Das Orakel von Omaha investierte unter anderem in die Apple-Aktie. Natürlich eine Investition, die sich gelohnt hat.

Bemerkenswert finde ich, dass Warren Buffett im Jahre 2016 jedoch nicht in eine andere Aktie investiert hat: Nämlich die von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher betrachten.

Novo Nordisk: Eine typische Chance für Warren Buffett

Die Aktie von Novo Nordisk wäre für Warren Buffett eigentlich eine typische Chance gewesen. Zugegebenermaßen: Der Circle of Competence hätte ein Problem sein können. Allerdings investierte der Starinvestor zuletzt in einige Pharma-Aktien. Insofern bin ich überzeugt, dass das keine echte Baustelle gewesen wäre.

Novo Nordisk wäre für Warren Buffett zum damaligen Zeitpunkt eine interessante, langfristig orientierte Chance gewesen. Und das zu einem günstigeren Zeitpunkt. Zum damaligen Zeitpunkt sind es langsamere Wachstumsraten gewesen, die ein Problem darstellten. Insbesondere in den USA gab es vermehrt Konkurrenz. Quartalszahlenwerke sind nicht gerade ein Highlight zum damaligen Zeitpunkt gewesen. Die Aktie korrigierte vom Sommer des Jahres und einem Aktienkurs von über 50 Euro auf knapp über 30 Euro. Ein Minus von zwischenzeitlich 40 %.

Grundsätzlich hätte Warren Buffett jedoch die folgenden Dinge sehen können: Novo Nordisk ist seit Jahrzehnten führend im Markt der Diabetes-Versorgung. Diabetes selbst ist ein beständiger, moderater Wachstumsmarkt. Eine solide Chance über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Inzwischen zeigt sich, dass die Aktie nach einer kurzfristigen Schwächephase in die Wachstumsspur zurückgefunden hat.

Sogar mehr als das: Die Aktie wäre zum damaligen Zeitpunkt günstig gewesen. Neben einer netten Dividendenrendite von über 3 % hätten Investoren bis heute fast eine Verdreifachung beim Aktienkurs gesehen. Nur Warren Buffett nicht, der womöglich aufgrund seines Circle of Competence verzichtete.

Auch heute eine interessante Aktie?

Am unternehmensorientierten Gesamtpaket hat sich eigentlich wenig verändert. Noch immer ist Novo Nordisk eine moderate, qualitative hochwertige Wachstumsaktie. Sogar eine, die mit Blick auf die Dividende auf adeligen Spuren wandelt. Übrigens ein weiteres Merkmal, das Warren Buffett gefallen könnte.

Allerdings ist die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis in den höheren 20ern inzwischen teuer. Das ist wohl etwas, das Warren Buffett bei der Aktie von Novo Nordisk jetzt abhalten dürfte. Trotzdem bin ich überzeugt: Zum damaligen Zeitpunkt wäre das grundsätzlich etwas für das Orakel von Omaha gewesen.

