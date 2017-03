Eigenstromsysteme unabhängig vom EEG - die Energiewende zu Hause (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit Hilfe neuester Speichertechnologien die Energiewende fürZuhause ermöglichen? Die Free-e GmbH (i.G.), neues Mitglied imCluster Erneuerbare Energien Hamburg, bietet mit "Sunbox" und"Suncontrol" maximale Freiheit für die eigene Stromversorgung - ganzunabhängig von EEG- Auflagen und Einspeisevergütungen.Seit vielen Jahren gehört die Sonnenenergie zu den bedeutendstenerneuerbaren Energieformen. Aufgrund ihres sehr großen Potenzialsgilt sie, nach der Windenergie, als wichtigste zukünftigeEnergiequelle im Rahmen der Energiewende Deutschlands. Durch denrasanten technischen Fortschritt wird die Solartechnik technisch undfinanziell immer attraktiver. "In Deutschland wird der Solarstrom nurmit Photovoltaikanlagen produziert. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) fördert die Erzeugung von Solarstrom um sie konkurrenzfähig zumachen. Im Bereich der privaten kleineren Anlagen ist dieser Punktheute durchaus erreicht", sagt Jan Rispens, Geschäftsführer vomCluster Erneuerbare Energien Hamburg.In der frühen Phase der Markteinführung seit 2000 wurde der Stromvom eigenen Dach mit Vergütungen von über 50 Cent pro Kilowattstundebei der Einspeisung ins öffentliche Netz gefördert. Bis heute konntendie Kosten dank wachsender Produktion und technischerWeiterentwicklung auf ein Fünftel gesenkt werden. Die Vergütung fürNetzeinspeisung liegt heute für private Haushalte bei etwa 12 Centpro Kilowattstunde - eine Erfolgsgeschichte, die selbst vonOptimisten so schnell nicht erwartet wurde. Damit ist der direktwährend der Sonnenstunden genutzte Solarstrom deutlich günstiger alsStrombezug aus dem öffentlichen Stromnetz geworden. Die entscheidendeHerausforderung liegt jetzt darin, den solaren Stromertrag optimal zunutzen: das heißt vor allem, den Sonnenstrom vom Tag bis zur Zeit desgrößeren Verbrauchs am Abend, zu speichern. Wenn ein solches Systemeinfach, flexibel und wirtschaftlich direkt für den eigenen Bedarfeinsetzbar ist, gibt es keine Hindernisse mehr für eine breiteUmsetzung. Das ist das Thema der Free-e GmbH - ihre Lösung ist jetztmarktreif geworden.Modulares Erzeugungs- und Speichersystem für SolarstromDie Free-e GmbH konzentriert sich auf Eigenstromanlagen im kleinenund mittleren Anwendungsbereich. Mit den Produkten "Sunbox" und"Suncontrol" hat das Unternehmen Bausteine für die Erzeugung eigenerEnergie entwickelt, um komfortable und effiziente Kleinkraftwerke fürden Selbstbauer zu Hause zu ermöglichen. "Ziel ist es, mitFree-e-Systemen bei optimaler Verbrauchssteuerung schrittweise dengrößten Teil des Eigenverbrauchs selbst zu erzeugen - rund einDrittel geht problemlos bereits heute mit kleinen Systemen", sagt Dr.Hartwig Westphalen, Gründer von Free-e. Mit Hilfe eines intelligentenEnergiemanagement-systems kann ab sofort jeder seinen eigenen Stromproduzieren, speichern und nutzen. Das Besondere dabei ist, dassdurch das System der selbst erzeugte Strom nicht ins öffentliche Netzeingespeist wird, daher ist auch keine EEG-Antrag nötig.Kleinste Ausbaustufe mit 1,6 Kilowatt LeistungDas dreiphasige Energiemanagement von Free-e leitet den Strom andie gerade betriebenen Geräte weiter. Damit wird er für alleAnwendungen im eigenen Haus, die gerade aktiv sind, vollständiggenutzt oder vorübergehend gespeichert. Das Speichersystem macht miteinem Batteriesystem aus modernen Lithium-Batterien den am Tagerzeugten Strom für den Abend und die Nacht nutzbar. Aufgrund desmodularen Gesamtkonzepts können mit der kleinsten Ausbaustufe vonfünf bis sechs Photovoltaikmodulen etwa 1,6 Kilowatt Strom aus einerFläche von 10 Quadratmeter erzeugt werden. Parallel dazu bleibt aberauch die Versorgung über das normale Stromnetz erhalten, welche beiBedarf die fehlende Strommenge ausgleicht.Free-e variabel einsetzbarIn den Haushalten und Betrieben wächst neben den klassischenVerbrauchern auch die Informationstechnologie stark. Ein besondererAugenmerk fällt dabei auf die intelligenten Stromnetze, diesogenannten Smart Grids, welche die Vernetzung und Steuerung vonStromerzeugern, Speichern und elektrischen Verbrauchern in derElekrizitätsversorgung umfassen. Darauf baut das System von Free-eauf. Im Neubausektor ist diese Entwicklung schon längst keinZukunftstrend mehr, die Energy-Boxen lassen sich künftig auchproblemlos im Altbestand installieren. Eine Erweiterung des Systemsfür eine noch höhere Eigen-versorgung ist künftig jederzeit möglich,ebenso eine Vernetzung - beispielsweise über eigene Leitungen mitNachbarn. 